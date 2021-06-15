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Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 15 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? Salı Star TV yayın akışı ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? Salı Star TV yayın akışı hakkında tüm yeni gelişmeleri 15 Haziran 2021 Salı tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

15 Haziran 2021 Salı 21:04
Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 15 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 15 Haziran 2021 Salı Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 15 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 15 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV 15 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 15 Haziran 2021 Salı yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Ada Masalı
22:30 Ada Masalı
02:30 Kaçak Gelinler

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 15 Haziran 2021 Salı yayın akışı sabah Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 15 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde Salı günü öğle kuşağında Gerçeğin Peşinde adlı sevilen program yer alıyor. Akşam kuşağında ise yabancı yapım Yeni Nesil Ajan 3 filmi ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 15.06.2021 21:04
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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