İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 11 Mayıs 2021 Salı Star TV yayın akışı

Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? Salı Star TV yayın akışı ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 11 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizde Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? Salı Star TV yayın akışı konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 11 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

11 Mayıs 2021 Salı 18:01
Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 11 Mayıs 2021 Salı Star TV yayın akışı
Takip Et:

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. 

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 11 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:00 Medcezir
  • 06:00 Güzel Köylü
  • 08:15 Cocomelon
  • 09:00 Sefirin Kızı
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 En Güzel Bölüm
  • 13:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
  • 14:15 Boşver Arkadaş
  • 16:00 Kağıt Ev
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Menajerimi Ara
  • 00:15 Kağıt Ev
  • 03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
  • 05:00 Türk Müziği

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 11.05.2021 18:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumiyet dizisi yeni yayın günü ne zaman? Masumiyet neden gün değiştirdi?
Masumiyet dizisi yeni yayın günü ne zaman? Masumiyet neden gün değiştirdi?
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
Yaralı Kalbim dizisinden sonra yeni dizi başlayacak mı, hangi dizi başlayacak?
Yaralı Kalbim dizisinden sonra yeni dizi başlayacak mı, hangi dizi başlayacak?
Çukur Nedim öldü mü? İlkay Akdağlı diziden ayrıldı mı?
Çukur Nedim öldü mü? İlkay Akdağlı diziden ayrıldı mı?
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?

Popüler Haberler

Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 11 Mayıs 2021 Salı Star TV yayın akışı
Masumiyet dizisi yeni yayın günü ne zaman? Masumiyet neden gün değiştirdi?
Akrep hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Açık lise sınavlarından en fazla kaç kredi toplanır? Liseyi bitirmek için kaç kredi lazım?
Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın hükmü ve sevapları
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Çukur canlı izle! Show TV Çukur 128.bölüm tek parça izle!
Sefirin Kızı 52. bölüm Star TV canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle
Baraj 39. bölüm Fox TV canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Baraj yeni son bölüm izle
Masumlar Apartmanı 33. bölüm TRT 1 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle
Yuma Suzuki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yuma Suzuki kariyeri ve geçmişi
TRT Spor canlı yayın akışı 11 Mayıs 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Çaykur personel alım şartları nelerdir? ÇAYKUR 500 işçi alım başvuru şartları ve tarihleri
Kripto para piyasalarında düzenleme nasıl olacak? Kripto paralar nasıl vergilendirilecek?
Savaşçı dizisinde şoke eden ayrılık! Göktürk Albay ölüyor mu? Tamer Karadağlı diziden ayrılacak
Müge Anlı Nezen Germiyen kimdir, ne zaman öldü? Nezen Germiyen cinayetinde son durum nedir?
Bim ürünlerinden Polosmart akü takviye şarj cihazı özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
ŞOK, A101, BİM, Migros Arefe günü açık mı? Zincir marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Arefe günü market çalışma saatleri
Fenerbahçe Sivasspor şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports FB Sivas tek maç nasıl satın alınır?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere hangi kısıtlamaları uygulayacak? Whatsapp kısıtlamaları ne zaman başlayacak?
Aşı kartı nasıl alınır? e - Nabız ve HES üzerinden aşı kimliği oluşturma ve kart alma işlemeleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.