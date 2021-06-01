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Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 1 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? Salı Star TV yayın akışı haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 1 Haziran 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 18:01
Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 1 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. 

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 1 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:00 Medcezir
  • 06:00 Güzel Köylü
  • 08:15 Cocomelon
  • 09:00 Sefirin Kızı
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 En Güzel Bölüm
  • 13:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
  • 14:15 Boşver Arkadaş
  • 16:00 Kağıt Ev
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Menajerimi Ara
  • 00:15 Kağıt Ev
  • 03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
  • 05:00 Türk Müziği

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 01.06.2021 18:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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