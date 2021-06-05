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Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 5 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı

5 Haziran 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Cumartesi Show TV yayın akışı konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Cumartesi Show TV yayın akışı ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 12:02
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 5 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı
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Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 5 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

06:15 YENİ GELİN

10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ

13:00 BİR ŞANSIM OLSA

14:30 SULTAN

16:15 KÖŞEYİ DÖNEN ADAM

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

23:30 NİNJA KAPLUMBAĞALAR

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı sabah Yeni Gelin dizisiyle başlıyor. Show TV 5 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Cumartesi Sürprizi magazin programı yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Bir Şansım Olsa adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 5 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen komedi programı Güldür Güldür Show ile ardından yabancı yapım Ninja Kaplumbağalar filmi yayınlanıyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 05.06.2021 12:02
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Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv Yayın Akışı
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