İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı

Çarşamba günü basında geniş bir yer bulan Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Çarşamba Show TV yayın akışı haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Çarşamba Show TV yayın akışı konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Haziran 2 Çarşamba tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 18:03
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı
Takip Et:

Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

08:30 EBRU AKEL’LE KADIN İSTERSE

10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11:45 BİR ŞANSIM OLSA

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

00:30 ANMA GÜNÜ

02:30 ANMA GÜNÜ

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı sabah Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle başlıyor. 2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Ebru Akel’le Kadın İsterse yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Sevcan’la Lezzet Yolunda adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 2 Haziran 2021 Çarşamba günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen komedi skeç program Güldür Güldür Show ardından ise Arınma Günü filmi yayınlanıyor. Show TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 02.06.2021 18:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayınlanacak MıShow Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyuncu Koray Elibol kimdir? Koray Elibol nereli, kaç yaşında? Koray Elibol hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Koray Elibol kimdir? Koray Elibol nereli, kaç yaşında? Koray Elibol hangi projelerde yer aldı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye kimdir? Selin Yeninci nereli, kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye kimdir? Selin Yeninci nereli, kimdir?
Vedat Ulutaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
Vedat Ulutaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
Fox Tv Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Fox Tv Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Gelinim Mutfakta Esra neden yok, ne ameliyatı oldu? Esra'nın hastalığı ne?
Gelinim Mutfakta Esra neden yok, ne ameliyatı oldu? Esra'nın hastalığı ne?
Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, nereli, kaç yaşında?
Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Popüler Haberler

Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı
2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal 7 yayın akışında ne var?
Kanal 7 Emanet dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Seksenler dizisi Suna kimdir? Gerçek adı ne? Eda Akalın oynadığı diziler
Çocuğu okula göndermemenin cezası ne kadar? Çocuğunu okula göndermeme başvuru dilekçesi örneği
Anneler 159. bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti TRT 1
Sadakatsiz 31. bölüm Kanal D canlı izle – 2 Haziran 2021 Çarşamba tek parça Sadakatsiz yeni son bölüm izle
Bugün hangi maçlar var, 2 Haziran 2021 Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Kuruluş Osman 61. bölüm Kanal D canlı izle - 2 Haziran 2021 Çarşamba tek parça Kuruluş Osman yeni son bölüm izle
Seksenler dizi oyuncusu Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan hakkında bilgiler
Teşkilat dizisi Uzay kimdir? Serdar Yeğin doğum tarihi
Marcelo Saracchi kimdir, hangi takımlarda oynadı? Marcelo Saracchi Trabzonspor'a gelecek mi?
Uyanış Selçuklu dizi oyuncusu Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy hakkında bilgiler
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
Anneler 158. bölüm izle 2 Haziran 2021 Çarşamba son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm ATV canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle TAMAMDIR
2021 MEB LGS sınavında maske takmak zorunlu mu?
MEB İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak? 2021 MEB il dışı atama tarihleri takvimi
Fox Tv Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Katılım Bankası KOBİ Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.