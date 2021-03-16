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Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 16 Mart 2021 Salı Show TV yayın akışı

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Salı Show TV yayın akışı haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 16 Mart 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 00:01
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 16 Mart 2021 Salı Show TV yayın akışı
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 14.03.2021 Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 

Show TV 14 Mart Pazar yayın akışı; 

06:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

10:00 PAZAR Sürprizi

13:00 BİR ŞANSIM OLSA

14:30 İyi Aile Çocuğu

16:30 ÇODUKTAN AL HABERİ

18:45 HAFTA SONU ANA HABER

20:00 ARIZA

00:15 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden

02:45 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

05:00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 16.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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