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Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 13 Nisan 2021 Salı Show TV yayın akışı

Türkiye basınında yankı uyandıran ve kısa süre içerisinde birçok okurun merakını toplayan Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Salı Show TV yayın akışı haberi ile ilgili güncel gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. 13 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de en yeni ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 18:10
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 13 Nisan 2021 Salı Show TV yayın akışı
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 11 Nisan Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 11 Nisan Pazar yayın akışı; 

06:00 Don Kişot

08:00 Şeflerin Savaşı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım

15:15 Karaoğlan Geliyor

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/yayin-akisi




Son Güncelleme: 13.04.2021 18:10
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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