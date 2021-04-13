Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 13 Nisan 2021 Salı Show TV yayın akışı

Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 11 Nisan Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Show TV 11 Nisan Pazar yayın akışı;
06:00 Don Kişot
08:00 Şeflerin Savaşı
10:00 Pazar Sürprizi
14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım
15:15 Karaoğlan Geliyor
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/yayin-akisi
Son Güncelleme: 13.04.2021 18:10