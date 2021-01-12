Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 12 Ocak 2021 Salı Show TV yayın akışı

Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için ‘’12 Ocak 2021 Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Show TV 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Ramo / Tkr
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
02:45 Ramo / Tkr
05:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
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Son Güncelleme: 12.01.2021 00:01