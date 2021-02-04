Bugün kanallarda hangi dizi ve programlar var? 4 Şubat Perşembe Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı

Perşmbe günleri ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yanı sıra Çok Güzel Hareketler programı yayınlanıyor. Akrep ve Mucize Doktor dizileri de bugün evlerinize konuk olacak. Haftanın neredeyse her günü olduğu gibi bugün de Survivor macerasına tanıklık edebileceksiniz. Haftanın 5 günü olan Zuhal Topal'la Sofrada proframı en yeni bölümüyle Fox Tv ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Evde küçük çocuğu olan anneler Kanal D'nin sabah 07.00'da yayınladığı Sihirli Annem dizisiyle çocuklarına güzel vakit geçirtebilecek. Yine Kanal D'de saat 13.00'da gelinlerin yarıştığı Gelinim Mutfakta yarışmasıyla hiç bilmediğiniz yemekleri öğrenirken eğlenebilirsiniz. Fox TV'nin sevilen programı Temizlik Benim İşim'le boş vakitlerinizi değerlendirebilirsiniz. TRT'nin en sevilen dizisi Seksenler ile geçmiş yılları yad edebilirsiniz.

Kanal D programları

04:15 Afili Aşk

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 Eğlence

23:45 Agorafobi

STAR TV programları

04:30 Seni Çok Bekledim

07:00Mesut Yar İle Bugün

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Akrep

FOX TV programları

04:00 Zümrüdüanka

06:00 Kadın

08:00 İsmail Küçükkaya İle

13:00 Bay Yanlış

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli İle Haberler

20:00 Mucize Doktor

SHOW TV programları

05:00 Turgay Başyayla İle

06:00 Çocuktan Al Haberi

07:30 Yeni Gelin

11:30 Turgay Başyayla İle

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Alev Alev

ATV programları

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber Bülteni

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

TRT programları

05:53 İstiklal Marşı Ve Günün Pro...Diğer

05:55 Seksenler

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Organize İşler

23:45 Organize İşler

TV8 programları

06:00Oynat Bakalım

07:15 SağlıkLife

08:30 Survivor Ünlüler – Gönüllüler

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler