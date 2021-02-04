İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Bugün kanallarda hangi dizi ve programlar var? 4 Şubat Perşembe Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı

4 Şubat Perşembe günü televizyonda hangi programlar, hangi diziler var? Bugünün yayın akışında neler var?

04 Şubat 2021 Perşembe 19:41
Bugün kanallarda hangi dizi ve programlar var? 4 Şubat Perşembe Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı
Takip Et:

Perşmbe günleri ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yanı sıra Çok Güzel Hareketler programı yayınlanıyor. Akrep ve Mucize Doktor dizileri de bugün evlerinize konuk olacak. Haftanın neredeyse her günü olduğu gibi bugün de Survivor macerasına tanıklık edebileceksiniz. Haftanın 5 günü olan Zuhal Topal'la Sofrada proframı en yeni bölümüyle Fox Tv ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Evde küçük çocuğu olan anneler Kanal D'nin sabah 07.00'da yayınladığı Sihirli Annem dizisiyle çocuklarına güzel vakit geçirtebilecek. Yine Kanal D'de  saat 13.00'da gelinlerin yarıştığı Gelinim Mutfakta yarışmasıyla hiç bilmediğiniz yemekleri öğrenirken eğlenebilirsiniz. Fox TV'nin sevilen programı Temizlik Benim İşim'le boş vakitlerinizi değerlendirebilirsiniz. TRT'nin en sevilen dizisi Seksenler ile geçmiş yılları yad edebilirsiniz.

Kanal D programları

04:15 Afili Aşk

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 Eğlence

23:45 Agorafobi

 

STAR TV programları

04:30 Seni Çok Bekledim

07:00Mesut Yar İle Bugün

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Akrep

 

FOX TV programları

04:00 Zümrüdüanka

06:00 Kadın

08:00 İsmail Küçükkaya İle

13:00 Bay Yanlış

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli İle Haberler

20:00 Mucize Doktor

 

SHOW TV programları

05:00 Turgay Başyayla İle

06:00 Çocuktan Al Haberi

07:30 Yeni Gelin

11:30 Turgay Başyayla İle

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Alev Alev

 

ATV programları

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber Bülteni

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

 

TRT programları

05:53 İstiklal Marşı Ve Günün Pro...Diğer

05:55 Seksenler

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Organize İşler

23:45 Organize İşler

 

TV8 programları

06:00Oynat Bakalım

07:15 SağlıkLife

08:30 Survivor Ünlüler – Gönüllüler

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler



Son Güncelleme: 04.02.2021 19:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TelevizyonBugün Ne VarKanal DShow TvTv8Star TvFox TvATVTRT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun "Affet" şarkısı seyircilere duygusal anlar yaşattı!
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!

Popüler Haberler

5 Şubat 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 5 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
Badem göz estetiği fiyatları ne kadardır? Badem göz estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Star TV Akrep dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kimler? TRT Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
Vuhan'da koronavirüsü araştıran heyet hangi bilgilere ulaştı?
TRT Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman başlayacak?
Kömür yardımı başvurusu nasıl yapılmaktadır? Kömür yardımı sorgulama işlemleri
Güncel TOKİ İhale ve kura sosyal konut ilanları
Kaç çeşit çiftlik hayvanı vardır? Çiftlik hayvanları nelerdir?
Savaşçı Markus kimdir? Gerçek adı nedir? Gökçen Gökçebağ rol aldığı yapımlar ve biyografisi
İŞKUR MEK kursları ile günlük 60 TL almak İsteyenler isteyenler için başvuru son günleri
Beni Takip Et programı sunucusu kimdir? Jess Molho hakkında bilgiler ve yarışma formatı
Çukur Vartolu Yamaç’ı vuruyor mu? Yamaç ölüyor mu? Yeni bölümden meraklandıran fragman
Kredi kartı harcama itiraz sonucu ne zaman belli olur?
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş hakkında bilgiler
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl, alınır mı? Huawei Y5 özellikleri
Zoom nasıl türkçe yapılır? Zoom dil değiştirme işlemleri
Bridgerton 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
A101 ürünlerinden Huawei band 4 özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.