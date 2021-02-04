Bugün kanallarda hangi dizi ve programlar var? 4 Şubat Perşembe Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı

Perşmbe günleri ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yanı sıra Çok Güzel Hareketler programı yayınlanıyor. Akrep ve Mucize Doktor dizileri de bugün evlerinize konuk olacak. Haftanın neredeyse her günü olduğu gibi bugün de Survivor macerasına tanıklık edebileceksiniz. Haftanın 5 günü olan Zuhal Topal'la Sofrada proframı en yeni bölümüyle Fox Tv ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Evde küçük çocuğu olan anneler Kanal D'nin sabah 07.00'da yayınladığı Sihirli Annem dizisiyle çocuklarına güzel vakit geçirtebilecek. Yine Kanal D'de saat 13.00'da gelinlerin yarıştığı Gelinim Mutfakta yarışmasıyla hiç bilmediğiniz yemekleri öğrenirken eğlenebilirsiniz. Fox TV'nin sevilen programı Temizlik Benim İşim'le boş vakitlerinizi değerlendirebilirsiniz. TRT'nin en sevilen dizisi Seksenler ile geçmiş yılları yad edebilirsiniz.
Kanal D programları
04:15 Afili Aşk
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 Eğlence
23:45 Agorafobi
STAR TV programları
04:30 Seni Çok Bekledim
07:00Mesut Yar İle Bugün
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Akrep
FOX TV programları
04:00 Zümrüdüanka
06:00 Kadın
08:00 İsmail Küçükkaya İle
13:00 Bay Yanlış
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Haberler
20:00 Mucize Doktor
SHOW TV programları
05:00 Turgay Başyayla İle
06:00 Çocuktan Al Haberi
07:30 Yeni Gelin
11:30 Turgay Başyayla İle
15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev
ATV programları
05:30 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber Bülteni
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
TRT programları
05:53 İstiklal Marşı Ve Günün Pro...Diğer
05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Organize İşler
23:45 Organize İşler
TV8 programları
06:00Oynat Bakalım
07:15 SağlıkLife
08:30 Survivor Ünlüler – Gönüllüler
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Yerli Sinema
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler