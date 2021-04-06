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Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 6 Nisan 2021 Salı Kanal D yayın akışı

Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Salı Kanal D yayın akışı haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 6 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 18:08
Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 6 Nisan 2021 Salı Kanal D yayın akışı
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 13 Mart Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 13 Mart Cumartesi yayın akışı

 

15:45 Hekimoğlu 
19:00 Kanal D Ana Haber 
20:00 Kod Adı: Angel 
22:30 Ver Kaç 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 06.04.2021 18:08
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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