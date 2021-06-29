Bugün Kanal 7 ekranlarında hangi diziler var? 29 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Pazar günüsabah 06.30'da Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu yer alıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:50'yi gösterdiğinde Başkent Kulisi izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 16:00'da Masum dizisinin yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Hafta Sonu Haberleri programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Pazar günü saatler 19:00'da olduğunda sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 27 Haziran Pazar yayın akışı​

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 Mağarada

09:50 Muhabbet Kapısı

11.50 Başkent Kulisi

13:00 Kayıp Yıllar

15:00 Dünyanın Tadı

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

22:20 Sensiz Olmaz