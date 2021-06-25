İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Bugün Kanal 7 ekranlarında hangi diziler var? 25 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı

Bugün Kanal 7 ekranlarında hangi diziler var? Cuma Kanal 7 yayın akışı haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 25 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak, Bugün Kanal 7 ekranlarında hangi diziler var? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

25 Haziran 2021 Cuma 21:19
Bugün Kanal 7 ekranlarında hangi diziler var? 25 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı
Takip Et:

Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 25 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 25 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal 7 25 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 25 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

  • 06:30 Kanal 7'de Sabah
  • 07:45 Ana Beni Boşasana
  • 09:30 Cuma Sohbetleri
  • 12:00 Pınar Başından Bulanır
  • 13:10 Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar
  • 14:20 Mutfağım Şahane
  • 15:20 Masum
  • 18:00 Kanal 7 Haber Saati
  • 19:00 Emanet
  • 21:15 Sensiz Olmaz
  • 23:20 Annemin Gelini

Kanal 7 nasıl izlenir?

Kanal 7 ekranlarında 25 Haziran 2021 Cuma günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum yer alırken akşam kuşağında Emanet dizisi ekranlara geliyor. 25 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 25 Haziran 2021 Cuma günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 25 Haziran 2021 Cuma günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28


Son Güncelleme: 25.06.2021 21:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba kaç yaşında, nereli?
Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba kaç yaşında, nereli?
Gizem Çıracı kimdir, nerelidir? Gizem Çıracı hakkında bilgiler
Gizem Çıracı kimdir, nerelidir? Gizem Çıracı hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Bugün Kanal 7 ekranlarında hangi diziler var? 25 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı
ATV 25 Haziran 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
25 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışında neler var?
25 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
25 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
25 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Devlet öğrenci bursu ne kadar? 2021 İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verdiği para yardımları
Kırmızı Oda dizisi Nihal kimdir? Esra Ronabar yer aldığı dizi ve film yapımları
SGK ilişiksizlik belgesi için gerekenler nelerdir? SGK ilişiksizlik belgesi sorgulama işlemleri
Ptt kart şifresi sms ile nasıl alınır? Ptt kart şifre alma işlemler
Kefaret dizisi Elif’i kim canlandırıyor? Lavinya Ünlüer'in biyografisi
Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Telafi eğitimleri zorunlu mu?
Exxen'de yayınlanacak yeni dizi, film ve programlar
Türkiye Moldova milli maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
3.Kez Yapılacak Olan 1000 TL Yardım Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?
Akrep dizisi Fikret karakteri kimdir? Bekir Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep Ece karakterini kim canlandırıyor? Ahsen Türkyılmaz kimdir?
Akrep dizisi Ferda kimdir? Evrim Alasya yaşı ve oynadığı diziler
Seni Çok Bekledim dizisi Osman Efe kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Şehsuvar Aktaş kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim Mihre kimdir? Lila Gürmen gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever'in hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.