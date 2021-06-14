İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Bugün Kanal 7 ekranlarında hangi diziler var? 14 Haziran 2021 Pazartesi Kanal 7 yayın akışı

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan Bugün Kanal 7 ekranlarında hangi diziler var? Pazartesi Kanal 7 yayın akışı haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 14 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

14 Haziran 2021 Pazartesi 06:01
Bugün Kanal 7 ekranlarında hangi diziler var? 14 Haziran 2021 Pazartesi Kanal 7 yayın akışı
Takip Et:

Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 14 Haziran 2021 Pazartesi Kanal 7 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 14 Haziran 2021 Pazartesi Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal 7 14 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 14 Haziran 2021 Pazartesi  yayın akışı

06:30 KANAL 7'DE SABAH

07:45 TV FİLMİ 

09:50 NERMİN’İN ENFES MUTFAĞI

12:00 TV FİLMİ

13:10 OY OY EMİNE

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 EMANET

21:15 SENSİZ OLMAZ

23:20 TV FİLMİ 

01:30 AH KALBİM

Kanal 7 nasıl izlenir?

Kanal 7 ekranlarında 14 Haziran 2021 Pazartesi günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum yer alırken akşam kuşağında Emanet dizisi ekranlara geliyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 14 Haziran 2021 Pazartesi günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 14 Haziran 2021 Pazartesi günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28


Son Güncelleme: 14.06.2021 06:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyuncu Burakhan Yılmaz kimdir? Burakhan Yılmaz nereli, kaç yaşında? Burakhan Yılmaz hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Burakhan Yılmaz kimdir? Burakhan Yılmaz nereli, kaç yaşında? Burakhan Yılmaz hangi projelerde yer aldı?
Savaşcı dizisi Sancar Kerimov Kimdir ? Onur Büyükdurak'ın rol aldığı diziler
Savaşcı dizisi Sancar Kerimov Kimdir ? Onur Büyükdurak'ın rol aldığı diziler
Arın Kuşaksızoğlu kimdir?
Arın Kuşaksızoğlu kimdir?
Gökhan Kum kimdir? Hangi Tiyatro oyunlarında rol almıştır ?
Gökhan Kum kimdir? Hangi Tiyatro oyunlarında rol almıştır ?
Ufuk Tevge kimdir? Nerelidir? Ufuk Tevge kaç yaşındadır?
Ufuk Tevge kimdir? Nerelidir? Ufuk Tevge kaç yaşındadır?
Oyuncu Leman Davran kimdir?
Oyuncu Leman Davran kimdir?

Popüler Haberler

14 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
14 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var?
Bugün Kanal 7 ekranlarında hangi diziler var? 14 Haziran 2021 Pazartesi Kanal 7 yayın akışı
Azerbaycan'da 2021 yılı ev kiraları ne kadar?
TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Haziran 2021 Araç muayene sorgulama ve gereken evraklar
Nafaka artışı hesaplama nasıl olur? 2021 Tefe ve Tüfeye göre nafaka hesaplama
Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Halk süt yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB ve Antalya belediyesi halk süt yardımı başvuru formu
Koruyucu aileler AGİ'den faydalanabilir mi? 2021
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Banka kredi kartı limit arttırımı nasıl yapılır?
Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL yardım ödemesi şartları nelerdir? 16000 TL yardım ödemesi nereden, nasıl alınacak?
Ahit sandığı nedir? Ahıt sandığı önemi nedir, nerede ve nasıl kaybolmuştur?
Google Pixel 5 fiyatı ve özellikleri
Bebeğin kan grubu ne zaman öğrenilebilir? Bebeğin kan grubu neye göre belirlenir?
1500 tl ye alınabilecek en iyi cep telefonu önerileri
Tiktok para kazanma ne zaman açılır? Tiktok para kazanma nasıl olur?
14 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Koronavirüs Havuz ve denizden bulaşır mı?
Netflix Kulüp'ün konusu ve oyuncu kadrosu
Cep telefonu imei kayıt ücreti ve IMEI harcı ne kadardır? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.