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Bugün hangi kanalda hangi diziler var? 6 Şubat 2021 Cumartesi Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışları nasıl?

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında vaktimizin çoğunu evde televizyon izleyerek geçiriyoruz. Durum böyle olunca izleyiciler bugün televizyonda neler yayınlanacağını araştırmaya başladı. 6.02 2021 TV'de neler olduğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 16:38
Bugün hangi kanalda hangi diziler var? 6 Şubat 2021 Cumartesi Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışları nasıl?
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Bugün hangi kanalda ne var?

2021 sezonunda televizyonda her biri eğlenceli programlar, heyecanlı diziler ile gişede rekor kıran filmler izleyici ile buluşuyor. Devamlı olarak izlediği dizilerin yeni bölümlerini kaçırmadan izlemek isteyen izleyici günlük TV yayın akışını ilgi ile takip eriyor. 6 Şubat 2021 Cumartesi gününde ekranlarda yer alacak yapımlar da açıklandı. Sabah yayınında keyif ile izlenilen programlar bulunurken, akşam yayınında da ilgi ile takip edilen yarışma programları, diziler ve keyifli filmler izleyici ile buluşuyor.

6 Şubat 2021 Cumartesi günü TV yayın akışı

SHOW TV’de bugün ne var?

06:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu / Tkr

08:00 Don Kişot                              

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Alev Alev / Tkr

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

00:15 Beyaz Melek

02:30 Çukur / Tkr

04:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr

ATV’de bugün ne var?

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı / Tkr

12:40 Kutup Macerası / Yabancı Sinema

15:15 Hercai / Tkr

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz / Tkr

03:30 Kanatsız Kuşlar / Tkr

05:30 Bir Zamanlar Çukurova / Tkr

Kanal D’de bugün ne var?

06:30 Sihirli Annem

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz / Tkr

16:30 Hekimoğlu

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde

22:45 Matrix

01:45 Matrix

03:45 Müzik Arası

05:00 Afilli Aşk / Tkr

Fox TV’de bugün ne var?

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Sen Çal Kapımı / Tkr

15:45 Son Yaz / Tkr

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

00:15 Kefaret / Tkr

03:00 Yasak Elma / Tkr

05:00 Bir Deli Rüzgar / Tkr

06:00 Kadın / Tkr

 

Star TV’de bugün ne var?

07:00 Medcezir / Tkr

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Sefir’in Kızı / Tkr

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Menajerimi Ara / Tkr

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

00:30 Yerli Dizi Tkr / Sinema

03:00 Tehlikeli Arama

04:20 Tehlikeli Arama

05:30 Geniş Aile / Tkr

TV8’de bugün ne var?

06:15 Oynat Bakalım

08:00 Çook Yaşa

10:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Tkr

13:00 Survivor Panorama

14:45 Kırmızı Oda / Tkr

20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Kırmızı Oda / Tkr

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

TRT1’de bugün ne var?

04:50 Işığın Prensesi

07:20 Yedi Numara / Tkr

08:20 Tozkoparan İskender / Tkr

11:20 Acemi Anneler Stüdyo

13:00 Benim Annem Melek / Tkr

17:30 Türk Sineması “Kaptan Pengu ve Arkadaşları”

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:45 Benim Adım Melek / Tkr

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 16:38
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