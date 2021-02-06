Bugün hangi kanalda hangi diziler var? 6 Şubat 2021 Cumartesi Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışları nasıl?

Bugün hangi kanalda ne var?
2021 sezonunda televizyonda her biri eğlenceli programlar, heyecanlı diziler ile gişede rekor kıran filmler izleyici ile buluşuyor. Devamlı olarak izlediği dizilerin yeni bölümlerini kaçırmadan izlemek isteyen izleyici günlük TV yayın akışını ilgi ile takip eriyor. 6 Şubat 2021 Cumartesi gününde ekranlarda yer alacak yapımlar da açıklandı. Sabah yayınında keyif ile izlenilen programlar bulunurken, akşam yayınında da ilgi ile takip edilen yarışma programları, diziler ve keyifli filmler izleyici ile buluşuyor.
6 Şubat 2021 Cumartesi günü TV yayın akışı
SHOW TV’de bugün ne var?
06:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu / Tkr
08:00 Don Kişot
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Alev Alev / Tkr
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
00:15 Beyaz Melek
02:30 Çukur / Tkr
04:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr
ATV’de bugün ne var?
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı / Tkr
12:40 Kutup Macerası / Yabancı Sinema
15:15 Hercai / Tkr
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz / Tkr
03:30 Kanatsız Kuşlar / Tkr
05:30 Bir Zamanlar Çukurova / Tkr
Kanal D’de bugün ne var?
06:30 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz / Tkr
16:30 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde
22:45 Matrix
01:45 Matrix
03:45 Müzik Arası
05:00 Afilli Aşk / Tkr
Fox TV’de bugün ne var?
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Sen Çal Kapımı / Tkr
15:45 Son Yaz / Tkr
20:00 Sen Çal Kapımı
00:15 Kefaret / Tkr
03:00 Yasak Elma / Tkr
05:00 Bir Deli Rüzgar / Tkr
06:00 Kadın / Tkr
Star TV’de bugün ne var?
07:00 Medcezir / Tkr
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Sefir’in Kızı / Tkr
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Menajerimi Ara / Tkr
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:30 Yerli Dizi Tkr / Sinema
03:00 Tehlikeli Arama
04:20 Tehlikeli Arama
05:30 Geniş Aile / Tkr
TV8’de bugün ne var?
06:15 Oynat Bakalım
08:00 Çook Yaşa
10:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Tkr
13:00 Survivor Panorama
14:45 Kırmızı Oda / Tkr
20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Kırmızı Oda / Tkr
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
TRT1’de bugün ne var?
04:50 Işığın Prensesi
07:20 Yedi Numara / Tkr
08:20 Tozkoparan İskender / Tkr
11:20 Acemi Anneler Stüdyo
13:00 Benim Annem Melek / Tkr
17:30 Türk Sineması “Kaptan Pengu ve Arkadaşları”
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:45 Benim Adım Melek / Tkr