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Bugün hangi kanalda hangi dizi var? 15 Ekim 2020 Perşembe TV'de bu akşamki diziler ve 15 Ekim 2020 Perşembe kanalların TV yayın akışı

İzleyiciler bugün hangi kanalda hangi dizinin yer aldığını araştırmaya başladı. 15 Ekim 2020 Perşembe TV'de bu akşamki diziler ve 15 Ekim 2020 Perşembe kanalların TV yayın akışı ortaya çıktı.

15 Ekim 2020 Perşembe 22:33
Bugün hangi kanalda hangi dizi var? 15 Ekim 2020 Perşembe TV'de bu akşamki diziler ve 15 Ekim 2020 Perşembe kanalların TV yayın akışı
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Televizyon ekranlarında izleyicilerin büyük bir ilgiyle izlediği birçok yapım bulunuyor. Koronavirüs karşısında setlerini erteleyen diziler kontrollü bir şekilde çekimlerini devam ettiriyor. Bu süreçte izleyiciler de yaşantısını izole bir şekilde ekran karşısında sevdiği yapımları izleyerek geçirmeyi tercih ediyor.

Atv ekranlarında Hercai, Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar, Star TV ekranlarında Babil, TRT 1 ekranlarında Payitaht Abdülhamid, TV8 ekranlarında Kırmızı Oda ve Show TV ekranlarında Ramo olmak üzere izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım izleyicilerle buluşuyor. Son dönemde özellikle de psikolojik yapımlar büyük bir merakla takip edilmeye başlandı. Özellikle de Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda gibi yapımlar reytinglerde üst sıralamalarda yer almayı başarıyor.

ATV 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

KANAL D 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

14:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Erkenci Kuş

18.40 Star Haber

20:00 Babil

FOX TV 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Mutfakta Buluşalım

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Çocukluk

TRT 1 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı

05:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:00 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)


08:00 Tövbeler Olsun

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

14:15 Fazlası Zarar

17:00 Seksenler

18:55 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

TV8 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

14:00 Doya Doya Moda

18:15 En Şık Benim

20:00 Kırmızı Oda

Show TV 15 Ekim 2020 Perşembe yayın akışı

06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Kalp Atışı

11:15 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

12:30 Sevgili Dünürüm

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Ramo

Kanal 7 15 Ekim 2020 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Elmalı Tabak

09:30 Cuma Sohbetleri

12.30 Kördüğüm

13.30 İkimizin Yerine

15:30 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

20:45 Yemin

22:30 Güz Masalı



Son Güncelleme: 15.10.2020 22:33
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TV Yayın AkışıGüncel Yayın Akışı
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