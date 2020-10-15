Bugün hangi kanalda hangi dizi var? 15 Ekim 2020 Perşembe TV'de bu akşamki diziler ve 15 Ekim 2020 Perşembe kanalların TV yayın akışı

Televizyon ekranlarında izleyicilerin büyük bir ilgiyle izlediği birçok yapım bulunuyor. Koronavirüs karşısında setlerini erteleyen diziler kontrollü bir şekilde çekimlerini devam ettiriyor. Bu süreçte izleyiciler de yaşantısını izole bir şekilde ekran karşısında sevdiği yapımları izleyerek geçirmeyi tercih ediyor.
Atv ekranlarında Hercai, Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar, Star TV ekranlarında Babil, TRT 1 ekranlarında Payitaht Abdülhamid, TV8 ekranlarında Kırmızı Oda ve Show TV ekranlarında Ramo olmak üzere izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım izleyicilerle buluşuyor. Son dönemde özellikle de psikolojik yapımlar büyük bir merakla takip edilmeye başlandı. Özellikle de Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda gibi yapımlar reytinglerde üst sıralamalarda yer almayı başarıyor.
ATV 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
KANAL D 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Erkenci Kuş
18.40 Star Haber
20:00 Babil
FOX TV 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Mutfakta Buluşalım
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Çocukluk
TRT 1 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı
05:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:00 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
14:15 Fazlası Zarar
17:00 Seksenler
18:55 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
TV8 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
14:00 Doya Doya Moda
18:15 En Şık Benim
20:00 Kırmızı Oda
Show TV 15 Ekim 2020 Perşembe yayın akışı
06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Kalp Atışı
11:15 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
12:30 Sevgili Dünürüm
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Ramo
Kanal 7 15 Ekim 2020 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Elmalı Tabak
09:30 Cuma Sohbetleri
12.30 Kördüğüm
13.30 İkimizin Yerine
15:30 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
20:45 Yemin
22:30 Güz Masalı