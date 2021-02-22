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Bugün hangi diziler ve filmler var? 22 Şubat 2021 Pazartesi TV yayın akışları

Dizi severler günbegün kanallarda hangi dizi ve programların yer alacağını merak ediyor. Bu meraklar doğrultusunda 21 Şubat Pazartesi hangi kanalda hangi dizi ve programların olduğunu araştırdık. Haberimizi okuyarak bilgi edinebilirsiniz.

22 Şubat 2021 Pazartesi 22:29
Bugün hangi diziler ve filmler var? 22 Şubat 2021 Pazartesi TV yayın akışları
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Televizyon izlemeyi severlerin en çok merak ettiği konulardan biri de hangi kanalda hangi dizi ve programların saat kaçta olduğu. Dolayısıyla intenette çokça aratılan konular arasında bugün hangi dizilerin olduğu yer alıyor.

İşte kanalların 22 Şubat Pazartesi yayın akışları

ATV YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

KANAL D YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Cenaze İşleri

22:15 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

STAR TV YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

FOX TV YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

TRT1 YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Altyazılı)

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

SHOW TV YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla Lezzet Yolculuğu

14.00 Bir Şansım Olsa

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

TV8 YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 22:29
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DiziVeProgramlarYayınAkışıHangiDiziVar
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