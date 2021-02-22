Bugün hangi diziler ve filmler var? 22 Şubat 2021 Pazartesi TV yayın akışları

Televizyon izlemeyi severlerin en çok merak ettiği konulardan biri de hangi kanalda hangi dizi ve programların saat kaçta olduğu. Dolayısıyla intenette çokça aratılan konular arasında bugün hangi dizilerin olduğu yer alıyor.
İşte kanalların 22 Şubat Pazartesi yayın akışları
ATV YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
KANAL D YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Cenaze İşleri
22:15 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
STAR TV YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
FOX TV YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
20:00 Yasak Elma
TRT1 YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Altyazılı)
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
SHOW TV YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla Lezzet Yolculuğu
14.00 Bir Şansım Olsa
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur
TV8 YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler