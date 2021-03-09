Bugün hangi diziler var 9 Mart 2021 Salı TV'de bugün ne var?

Haftanın ilk günü Pazartesi ile birlikte pek çok kişi dizilerin hangi günlerde yayınlanacağını araştırmaya başladı. 9 Mart 2021 tarihi başta olmak üzere hafta boyunca hangi dizilerin ekranlara geleceği merak edilmeye devam ediyor.

Masumlar Apartmanı

TRT1 ekranlarında yayınlanmaya devam eden ve büyük bir ilgi ile takip edilen Masumlar Apartmanı Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından esinlenerek dizi haline getirilmiştir. Dizide Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu başrolde görev almaktadır.

Hekimoğlu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Kanal D ekranlarında yayınlanan doktor temalı dizide Ateş Hekimoğlu adında ki bir doktorun inanılmaz yetenekleri gözler önüne serilmektedir. Salı gününün en sevilen dizilerinden birisi haline gelen Hekimoğlu dizisinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık ve Kaan Yıldırım gibi isimler yer alıyor.

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden birisi haline gelen ve sezonlardır ilgi ile takip edilen EDHO çocuk yaşta mafya dünyasına giren Hızır Çakırbeyli’nin hayatını konu almaktadır.

Baraj

Fox TV ekranlarının ilgi ile takip edilen yeni sezon dizisinde intenetten tanışan ve birbirlerini hiç görmeden birbirinden hoşlanan iki gencin hayatını anlatmaktadır.