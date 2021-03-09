İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...

Bugün hangi diziler var 9 Mart 2021 Salı TV'de bugün ne var?

Televizyon dizileri merak edilmeye devam edilirken yeni hafta ile hangi dizilerin yeni bölümleri ile ekranlara geleceği merak ediliyor. Dizi severler, bugün hangi diziler var 9 Mart 2021 Salı TV'de bugün ne var? sorularını araştırmaktadır.

09 Mart 2021 Salı 01:19
Bugün hangi diziler var 9 Mart 2021 Salı TV'de bugün ne var?
Takip Et:

Haftanın ilk günü Pazartesi ile birlikte pek çok kişi dizilerin hangi günlerde yayınlanacağını araştırmaya başladı. 9 Mart 2021 tarihi başta olmak üzere hafta boyunca hangi dizilerin ekranlara geleceği merak edilmeye devam ediyor.

Masumlar Apartmanı

TRT1 ekranlarında yayınlanmaya devam eden ve büyük bir ilgi ile takip edilen Masumlar Apartmanı Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından esinlenerek dizi haline getirilmiştir. Dizide Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu başrolde görev almaktadır.

Hekimoğlu

Kanal D ekranlarında yayınlanan doktor temalı dizide Ateş Hekimoğlu adında ki bir doktorun inanılmaz yetenekleri gözler önüne serilmektedir. Salı gününün en sevilen dizilerinden birisi haline gelen Hekimoğlu dizisinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık ve Kaan Yıldırım gibi isimler yer alıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden birisi haline gelen ve sezonlardır ilgi ile takip edilen EDHO çocuk yaşta mafya dünyasına giren Hızır Çakırbeyli’nin hayatını konu almaktadır.

Baraj

Fox TV ekranlarının ilgi ile takip edilen yeni sezon dizisinde intenetten tanışan ve birbirlerini hiç görmeden birbirinden hoşlanan iki gencin hayatını anlatmaktadır.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 01:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
9 Mart 2021Diziler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köşeyi Dönen Adam filmi kaç yılında çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Köşeyi Dönen Adam filmi kaç yılında çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Uyanış Büyük Selçuklu Bedrel Cemali kimdir, gerçek tarihte kimdir? Bedrul Cemali tarihteki yeri nedir, ne zaman ölmüştür?
Uyanış Büyük Selçuklu Bedrel Cemali kimdir, gerçek tarihte kimdir? Bedrul Cemali tarihteki yeri nedir, ne zaman ölmüştür?
Seksenler dizisi yeni Fehmi Baba kim olacak?
Seksenler dizisi yeni Fehmi Baba kim olacak?
Survivor 2021 44. bölüm fragmanı 9 Mart 2021 Salı
Survivor 2021 44. bölüm fragmanı 9 Mart 2021 Salı
1-7 Mart 2021 geçen haftanın en çok izlenen dizileri hangileri oldu?
1-7 Mart 2021 geçen haftanın en çok izlenen dizileri hangileri oldu?
Gelinim Mutfakta kaynana Nuray Akdemirbey kimdir?
Gelinim Mutfakta kaynana Nuray Akdemirbey kimdir?

Popüler Haberler

Bugün hangi diziler var 9 Mart 2021 Salı TV'de bugün ne var?
Köşeyi Dönen Adam filmi kaç yılında çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim harç ücretleri ne kadardır? YÖK üniversite 2. öğretim harç ücretleri
2021 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Mart 2021 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Egzama olanlar askerlik yapabilir mi? Egzema askerliğe engelmidir?
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 MSÜ subaylık şartları
Milangaz küçük tüp ne kadar oldu? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2021 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
10.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? 10.000 TL'ye verilen faiz tutarı
Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer, kaç yaşında, nereli?
TOKİ İstanbul Kayabaşı kura çekiliş sonuçları 3+1 kazanlar listesi
Engelli raporu ile alınan araba kimler tarafından kullanılabilir?
Vakıfbank ve Halkbank 3 ay ertelemeli yeni yıl kredi kampanyası
ÖSYM 2020 KPSS, YKS ve DGS ne sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM 2020 sınav takvimi ne zaman yayınlanır?
Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı 5. sezon 100. bölüm yeni oyuncu kadrosu
TRT Spor canlı yayın akışı 9 Mart 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 9 Mart 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
iOS 14.4.1 güncellemesi yenilikleri neler? iOS 14.4.1 güncellemesi nasıl yüklenir?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 9 Mart 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Mart 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Rüyada ceviz ağacı görmek ne demek, ceviz ağacı görmek ne anlama gelir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.