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Bugün hangi diziler var 8 Mart 2021 Pazartesi TV'de bugün ne var?

Haftanın ilk günü olan Pazartesi gününde bakalım televizyon kanallarından hangi diziler var. İşte Pazartesi dizileri haberimizde…

08 Mart 2021 Pazartesi 11:29
Bugün hangi diziler var 8 Mart 2021 Pazartesi TV'de bugün ne var?
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Bugün itibariyle yeni bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Bu pandemi dönemindeyse dizi severlerin aklında televizyonda akşam ne var sorusu dönenmekte. Sizler için pazartesi günü dizi listesi hazırladık.

Bugün hangi diziler var? 08 Mart 2021 pazartesi günün dizileri…

1 - Uyanış Büyük Selçuklu

 Saatler 20.00 gösterdiğinde TRT 1 ekranların da 24. bölümüyle karşımızda olacak. Konusu Osmanlı zamanlarında yer alan Türk milleti için en önemli dönemlerden birisi haline gelmiş olan Büyük Selçuklu Hükümdarının hayatına değiniyor.

2 - Sefirin Kızı

Pazartesi akşamları Star TV’nin vazgeçilmezlerinden olan Seferin Kızı saat 20.00 da ekranlarda olacak. Bu hafta 43. Bölümü yayınlanacak olan dizinin konusu Varlıklı bir büyükelçinin kızı ile yarı evli bir erkek arasındaki destansı aşk hikâyesi eğlence, kıskançlık ve ihanet ile karmaşıklaşıyor. Dizide son zamanlarda Nare ismili karaktere hayat veren Neslihan Atagül’ün ayrılması bir sorun haline gelse de. Yerine geçen karakteri Tuba Büyüküstün’ün hayat vermesiyle dizi toparladı diyebiliriz.

3 - Yasak Elma

FOX TV de pazartesi günü saatler 20,00 ı gösterdiğinde ekranlarımızı 101 bölümüyle yasak elme süsleyecek. Dizinin konusundaysa 3 farlı kadının aynı adam üzerinden farklı zamanlarda yolları kesişip türlü entrikalarla bir kara komedi halini almasıdır.

 

4- Çukur

Üçüncü yılına girmiş olan çukur dizisi Show TV ekranlarını pazartesi günleri saat 20.00 ‘da yer almaya devam ediyor. Dizi İstanbul'da Çukur adlı bir semti konu alıyor. İstanbul'un en çalkantılı semtlerinden biri olan Çukur ‘un tüm kontrolü Koçovalı ailesine aittir.  Bu aile üzerinde çeşitli durumlar yer almaktadır.



Son Güncelleme: 08.03.2021 11:29
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PazartesiDizilerÇukurYasakelmaUyanışbüyükselçukluSefirinkızı
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