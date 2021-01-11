Bugün hangi diziler var 11 Ocak 2021 Pazartesi TV yayın akışları nasıl?

Kanalların yayın akışları birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. 11 Ocak pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi, film ve programların olduğunu izleyiciler merakla araştırıyor.
11 Ocak 2021 Pazartesi TV yayın akışları
Televizyon kanallarında birçok kişi tarafından izlenen programlar, diziler ve filmler seyirci karşısına çıkıyor. Sevilen dizi ve programları düzenli olarak takip etmek için merak edilen yayın akışları belli oldu. ATV, Fox TV, Kanal D, Show TV, TV8 ve diğer kanallarda neler olduğunu öğrenebilirsiniz.
ATV 11 Ocak 2021 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
KANAL D 11 Ocak 2021 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
14:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Sırlar Odası
23:30 Çetin Ceviz
STAR TV 11 Ocak 2021 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar
FOX TV 11 Ocak 2021 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Baraj
TRT 1 11 Ocak 2021 Pazartesi Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
TV8 11 Ocak 2021 Pazartesi Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
14:15 Doya Doya Moda
18:15 Sinema
20:00 Survivor 2021
Show TV 11 Ocak 2021 Pazartesi yayın akışı
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
13:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında
Kanal 7 11 Ocak 2021 Pazartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Sinema
08:45 Kördüğüm
10:40 Tabancamın Sapını
11:40 Bir Garip Aşk
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Bir Garip Aşk
23:20 Ah Kalbim