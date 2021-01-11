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Bugün hangi diziler var 11 Ocak 2021 Pazartesi TV yayın akışları nasıl?

11 Ocak Pazartesi günü TV yayın akışları belli oldu. Hangi kanalda hangi dizi ve program olduğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 08:26
Bugün hangi diziler var 11 Ocak 2021 Pazartesi TV yayın akışları nasıl?
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Kanalların yayın akışları birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. 11 Ocak pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi, film ve programların olduğunu izleyiciler merakla araştırıyor.

11 Ocak 2021 Pazartesi TV yayın akışları

Televizyon kanallarında birçok kişi tarafından izlenen programlar, diziler ve filmler seyirci karşısına çıkıyor. Sevilen dizi ve programları düzenli olarak takip etmek için merak edilen yayın akışları belli oldu. ATV, Fox TV, Kanal D, Show TV, TV8 ve diğer kanallarda neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

ATV 11 Ocak 2021 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

KANAL D 11 Ocak 2021 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

14:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter ve Sırlar Odası

23:30 Çetin Ceviz

STAR TV 11 Ocak 2021 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar

FOX TV 11 Ocak 2021 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:45 Baraj

TRT 1 11 Ocak 2021 Pazartesi Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8 11 Ocak 2021 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

14:15 Doya Doya Moda

18:15 Sinema

20:00 Survivor 2021

Show TV 11 Ocak 2021 Pazartesi yayın akışı

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

13:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20:00 Aile Arasında

Kanal 7 11 Ocak 2021 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Sinema

08:45 Kördüğüm

10:40 Tabancamın Sapını

11:40 Bir Garip Aşk

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Bir Garip Aşk

23:20 Ah Kalbim

 



Son Güncelleme: 11.01.2021 08:26
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