Bugün gazete manşetlerinde neler var? 26 Mart 2021 Cuma bugünkü gazete manşetleri oku

Gazete okuyucuları gazete manşetlerini merak ediyor. Gazeteler günün önemli gelişmelerine dair öne çıkaracakları haberleri manşetlerine taşıyor. Akşam, Sözcü, Star, Yeni Şafak gibi Türkiye’nin önemli gazetelerinde bugünün manşetleri merak konusu oldu.

26 Mart 2021 Cuma günü gazete manşetlerinde Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine yapılan baskı, artan döviz kuru, yaşanan ekonomik krize değinen haberlere yer verildi.

Karar ve Milat gazeteleri Doğu Türkistan’a iki yıl önce heyet gönderileceği ancak hala bir heyetin gönderilmediğini manşetine taşıdı. Yenisöz gazetesi Angela Merkel’in Türkiye’nin stratejik önemine vurgu yaptığı konuşmasında satır başlarını manşetinde okuyuculara aktardı.

Yeni Şafak

Yeni Şafak bugünkü manşetinde “Anayasa Kadrosu” ifadesine yer verdi. Manşetin detaylarında Ak Parti kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa’da bazı değişikliklere gidileceği yönündeki konuşmasına dair detaylar aktarıldı.

Türkiye

Türkiye gazetesinin bugünkü manşetinde “Dövizde Tepki Anlamsız” ifadeleri manşetleri süsledi. Söz konusu manşette yaşanan döviz artışının nedenlerine ilişkin detaylara yer verildi.

Karar

Milat

Karar gazetesi bugünkü manşetinde Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine yapılan baskıları “İki Sene Oldu Heyet Nerede” ifadeleriyle yeniden gündeme getirdi.

Milat gazetesi de bugünkü manşetinde Doğu Türkistan meselesine değindi ve “Soykırımı Durdurun” manşetini okuyucularına aktardı.

Cumhuriyet

Cumhuriyet gazetesi bugünkü manşetinde “Sıra Montrö’ye mi geldi?” başlığını kullandı. Söz konusu manşette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesinden çıktığı gibi Montrö Sözleşmesinden de çıkabileceği şeklinde yapılan yorumlara yer verildi.

Yenisöz

Yenisöz gazetesi bugünkü manşetinde Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye hakkında söylediği “Türkiye çok stratejik öneme sahip bir ülke” ifadesini manşetine taşıdı.

Yeni Asya

Yeni Asya gazetesinin bugünkü manşetinde ‘Halkın Gündeminden Koptular” başlığına yer verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti hükümetinin yaşanan ekonomik krize rağmen yapılan harcamaları haberin detaylarında okuyuculara aktarıldı.

Bugünkü manşetlerin tamamı ve haberlerin detayları için tıklayınız.