Bugün gazete manşetlerinde neler var? 22 Mart 2021 Pazartesi bugünkü gazete manşetleri oku

Gazete okurları bugünkü gazete manşetlerini merak ediyor. Günün önemli gelişmelerinin yer aldığı gazete manşetleri gündeme dair konulardan haberdar olabilirsiniz. Okuyucular Akşam, Sözcü, Star ve Milliyet gibi önemli gazetelerin öne çıkardığı haberleri araştırıyor.
22 Mart Pazartesi günü gazetelerin manşetlerinde genel olarak feshedilen İstanbul Sözleşmesine yer verildi. Ayrıca döviz kurundaki artış, koronavirüs salgınında son durum gibi konulara ağırlıklı olarak yer verildi.
Sözcü, Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde feshedilen İstanbul Sözleşmesine karşın gerçekleşen gelişmelere yönelik haberler manşetleri süsledi.
Sözcü
Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde “Bunlar nasıl reform” ifadesi yer aldı. Söz konusu manşetle Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği Hukuk reformu yapacağız, ekonomide reform yapacağız sözlerine vurgu yapıldı.
Cumhuriyet
Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde “Tarikatlar teşekkür kuyruğunda” ifadesine yer aldı. Manşetin detayında İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesinin ardından yapılan gelişmelere yer verildi.
Türkiye
Yeni Şafak
Yeni Şafak’ın bugünkü manşetinde “Kamu bankalarına büyük görev” ifadesiyle döviz kurunda yaşanan artışın ardından bankaların uygulaması gereken yeni politikalara yer verildi.
Akşam
Akşam gazetesi bugün “Kadın ve erkek geleceği birlikte inşa edeceğiz” manşetiyle feshedilen İstanbul sözleşmesinin ardından alınan yeni kararlarla İstanbul sözleşmesinin feshine karşı gelen tepkilerin yersiz olduğuna değinildi.
Yeniçağ
Yeniçağ gazetesi koronavirüs vakalarının artmasına “Koronavirüs seyahati seviyor” manşetiyle vurgu yaptı. Söz konusu manşetin detayında Avrupa’da koronavirüs vakalarının artmaya başladığı rakamlara yer verildi.
Bugünkü manşetlerin tamamı ve haberlerin detayları için tıklayınız.