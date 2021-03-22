Bugün gazete manşetlerinde neler var? 22 Mart 2021 Pazartesi bugünkü gazete manşetleri oku

Gazete okurları bugünkü gazete manşetlerini merak ediyor. Günün önemli gelişmelerinin yer aldığı gazete manşetleri gündeme dair konulardan haberdar olabilirsiniz. Okuyucular Akşam, Sözcü, Star ve Milliyet gibi önemli gazetelerin öne çıkardığı haberleri araştırıyor.

22 Mart Pazartesi günü gazetelerin manşetlerinde genel olarak feshedilen İstanbul Sözleşmesine yer verildi. Ayrıca döviz kurundaki artış, koronavirüs salgınında son durum gibi konulara ağırlıklı olarak yer verildi.

Sözcü, Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde feshedilen İstanbul Sözleşmesine karşın gerçekleşen gelişmelere yönelik haberler manşetleri süsledi.

Sözcü

Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde “Bunlar nasıl reform” ifadesi yer aldı. Söz konusu manşetle Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği Hukuk reformu yapacağız, ekonomide reform yapacağız sözlerine vurgu yapıldı.

Cumhuriyet

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde “Tarikatlar teşekkür kuyruğunda” ifadesine yer aldı. Manşetin detayında İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesinin ardından yapılan gelişmelere yer verildi.

Türkiye

Yeni Şafak

Türkiye gazetesinin bugünkü manşetinde “Milli uçak beka meselesi” ifadelerine yer verildi. Gazete bu manşetle yapımına başlanan Milli Muharip Uçak projesinin detaylarına yer verildi.

Yeni Şafak’ın bugünkü manşetinde “Kamu bankalarına büyük görev” ifadesiyle döviz kurunda yaşanan artışın ardından bankaların uygulaması gereken yeni politikalara yer verildi.

Akşam

Akşam gazetesi bugün “Kadın ve erkek geleceği birlikte inşa edeceğiz” manşetiyle feshedilen İstanbul sözleşmesinin ardından alınan yeni kararlarla İstanbul sözleşmesinin feshine karşı gelen tepkilerin yersiz olduğuna değinildi.

Yeniçağ

Yeniçağ gazetesi koronavirüs vakalarının artmasına “Koronavirüs seyahati seviyor” manşetiyle vurgu yaptı. Söz konusu manşetin detayında Avrupa’da koronavirüs vakalarının artmaya başladığı rakamlara yer verildi.

Bugünkü manşetlerin tamamı ve haberlerin detayları için tıklayınız.