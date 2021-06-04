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Bugün Fox TV ekranlarında hangi diziler var? 4 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışı

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Bugün Fox TV ekranlarında hangi diziler var? Cuma Fox TV yayın akışı haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 4 Haziran 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 10:23
Bugün Fox TV ekranlarında hangi diziler var? 4 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışı
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Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Fox TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 4 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Fox TV 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

 

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
00:15 Savaşçı

Fox TV nasıl izlenir?

Fox TV ekranlarında 4 Haziran 2021 Cuma günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen programlar Refika İle Öze Dönüş ile Temizlik Benim İşim programı yer alırken akşam kuşağında Son Yaz dizisi ekranlara geliyor. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Fox TV yayın akışında Son Yaz dizisi yayınlanacak. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler 4 Haziran 2021 Cuma Fox TV’de bugün ne var, Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV günlük yayın akışında 4 Haziran 2021 Cuma günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Fox TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Fox TV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12329

Polarizasyon yatay

Symbol rate 6666

FEC 2/3

Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 04.06.2021 10:23
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