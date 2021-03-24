Bugün, bu akşam televizyonda hangi diziler var? 24 Mart 2021 Çarşamba

24 Mart Çarşamba günü merakla beklenen birçok dizi ekranlarda sevenleriyle buluşuyor. Birbirinden güzel dizilerin ve programların yer alacağı günün yayın akışları paylaşıldı. Bakalım hangi kanalda hangi gözde diziler bizlerle beraber olacak.

1 – Sadakatsiz

Kanal D ekranlarında saat 20.00’da Sadakatsiz dizisinin 23. bölümü ekranlara gelecek. Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Sadakatsiz, bu hafta da merakla beklenmekte.

Sadakatsiz 22. bölüm

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Asya işleri karıştırdı. Hiç beklenmeyen haberler üzerine Asya, Sinan, Volkan ve Derin açısından yeni krizler doğurdu. Gülnur’ların baskısı her geçen gün artarken, Selçuk bu baskılara boyun eğmeyeceği konusunda karar kıldı. Derin ile Volkan arasında her geçen gün gerginlik artıyordu.

2 – Benim Adım Melek

TRT 1 ekranlarının gözde dizisi Benim Adım Melek saat 20.00’da 58. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizide işler gittikçe kızışacak gibi görünüyor.

Benim Adım Melek 57. bölüm özeti

Alpay’ın hastaneden taburcu edilmesi bölümün en gözde olaylarındandı. Seyitali, Alpay Halil’i hapisten kurtarırsa konağı ona vereceğini dile getirir. Seyitali’nin bir fark yaratacağını düşünen Cumali herkesi şaşırttı. Kenan’ı gören Alpay şaşkınlıkla ne yapacağını bilemeyerek Kenan’dan kurtulma kararı aldı. Alpay olaylardan korkarak kaçtı. Ömer ise Defne ile birlikte Karadağ malikanesinde yaşamak istemektedir.

3 - Doğduğun Ev Kaderindir

TV 8 ekranlarında yayınlanan günümüzün en çok ses getiren dizilerinden olan Doğduğun Ev Kaderindir akşam 20.00’da 36. Bölümüyle karşımıza gelecek. Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı yapımın bu haftaki bölümünde neler olacağı merak konusu.

Doğduğun Ev Kaderindir 35. Bölüm özeti

Cemile’nin hayal kırıklığını işiten Mehdi, Benal ile bir kez daha görüşmek istedi. Benal ile yüzleşen Mehdi, çocuklarını terk etmeyeceğini dile getirdi. Barış’ın evlilik teklifini kabul eden Zeynep, hayatında yeni bir sayfa açmış oldu. Geçmişiyle karşı karşıya olan Zeynep, zor günlerden geçmektedir. Zeynep’in Barış’la mutlu mesut yaşayacağı ise henüz kesin değil.

4 – Masumiyet

Fox TV ekranlarının yeni yapımlarından olan Masumiyet dizisi bu akşam saat 20.00’da 5. Bölümüyle ekranlara gelecek. Henüz yeni bir dizi olmasına rağmen çok izlenilmekte olan Masumiyet dizisinin 5. Bölümünde neler olacağı merak konusu.

Masumiyet 4. bölüm özeti

İlker’in habersiz bir şekilde ansızın belirmesi birçok yeni soruna neden olur. Sorunların yanı sıra birçok sorunun cevabını taşıyan İlker, yalanların çoğunu kanıtlamış olur. İlker savunmasında reddetmiş olduğu ilişkisini yürütmek zorunda kalır. İlker’in Ela’nın daha iyi hissedebilmesi için yaptığı açıklamalar Ela’nın özgüvenini alt üst eder. Bahar ise kızı için adalet aramaktan vazgeçmemiştir. Ilgazlar’ın yürütmekte olduğu algı operasyonu birçok sıkıntıyla son bulur.