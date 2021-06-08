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Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 8 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı

Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Salı ATV yayın akışı haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 8 Haziran Salı günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 06:02
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 8 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı
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ATV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. ATV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler ATV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “8 Haziran 2021 Salı ATV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran ATV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 8 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

ATV 8 Haziran 2021 Salı yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Bir Zamanlar Çukurova

02:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

ATV nasıl izlenir?

ATV ekranlarında 8 Haziran 2021 Salı günü gündüz kuşağında yayınlar Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen dizi Beni Bırakma ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer alırken akşam kuşağında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ekranlara geliyor. ATV yayın akışı 8 Haziran 2021 Salı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. ATV dizi yayın akışında Salı günü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanacak. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler ATV’de bugün ne var, 8 Haziran 2021 Salı ATV günlük yayın akışını araştırıyor. ATV günlük yayın akışında Salı günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

ATV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak ATV canlı yayını takip edilebiliyor.

ATV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

ATV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12054

Polarizasyon yatay

Symbol rate 27500

FEC 5/6

ATV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 08.06.2021 06:02
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Anahtar Kelimeler:
Atvde Yayınlanacak ProgramlarAtv Canlı Yayın Akışı
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