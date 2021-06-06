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Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 6 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışı

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Pazar ATV yayın akışı ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 6 Haziran 2021 tarihli haberimizde Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Pazar ATV yayın akışı konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

06 Haziran 2021 Pazar 21:04
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 6 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışı
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ATV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. ATV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler ATV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “ATV’de bugün ne var? 6 Haziran 2021 Pazar” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran ATV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 6 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

ATV 6 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 07:30ATV'de Hafta Sonu
  • 10:00Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
  • 12:00Bozkır Arslanı Celaleddin
  • 15:50Bir Zamanlar Çukurova
  • 19:00Haber Bülteni
  • 20:00Kim Milyoner Olmak İster?
  • 00:20Karanlığın Dişleri 2
  • 03:00Yerli Dizi : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz​

ATV nasıl izlenir?

ATV ekranlarında Salı günü gündüz kuşağında yayınlar ATV’de Hafta Sonu ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Nihat Hatipoğlu ile Dizi TV programı yer alırken akşam kuşağında Kim Milyoner Olmak İster yarışması ekranlara geliyor. ATV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. ATV dizi yayın akışında Pazar günü Bozkır Arslanı Celaleddin ile Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler ATV’de bugün ne var, ATV günlük yayın akışını araştırıyor. ATV günlük yayın akışında Pazar günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

ATV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak ATV canlı yayını takip edilebiliyor.

ATV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

ATV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12054

Polarizasyon yatay

Symbol rate 27500

FEC 5/6

ATV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24

ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.


Son Güncelleme: 06.06.2021 21:04
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Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın Akışı IzleATV
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