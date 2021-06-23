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Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 23 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı

Haziran 23 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Çarşamba ATV yayın akışı ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Çarşamba ATV yayın akışı konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 23 Haziran 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

23 Haziran 2021 Çarşamba 21:04
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 23 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı
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ATV birbirinden değerli yapımlarıyla her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. 23 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı içerisinde sevilen dizi, film ve programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları anında takip etmek adına ATV’de bugün ne var, 23 Haziran 2021 Çarşamba ATV’de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları araştırıyor. ATV 23 Haziran 2021 Çarşamba canlı yayın akışı açıklandı. 

ATV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. ATV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler ATV 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “ATV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran ATV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

ATV 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 MARAŞLI

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 MARAŞLI

00:20 BAŞ BELASI

03:00 AKINCI

05:00 KURULUŞ OSMAN

ATV nasıl izlenir?

ATV ekranlarında 23 Haziran 2021 Çarşamba günü gündüz kuşağında yayınlar Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen dizi Beni Bırakma ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer alırken akşam kuşağında Kuruluş Osman dizisi ekranlara geliyor. ATV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. ATV dizi yayın akışında 23 Haziran 2021 Çarşamba günü Kuruluş Osman dizisi yayınlanacak. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler ATV’de bugün ne var, ATV günlük yayın akışını araştırıyor. ATV günlük yayın akışında 23 Haziran 2021 Çarşamba günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

ATV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak ATV canlı yayını takip edilebiliyor.

ATV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

ATV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12054

Polarizasyon yatay

Symbol rate 27500

FEC 5/6

ATV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24

ATV tarihçesi

9 Eylül 1993’te normal yayına geçen ATV, yayın hayatına ilk özel televizyon kanalları içerisinde başlamıştır. 24 Nisan 2011’de atv HD ile atv ile eş zamanlı yayın yapan televizyon kanalı, günümüzde dizi projeleriyle öne çıkmayı başarmaktadır.


Son Güncelleme: 23.06.2021 21:04
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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