İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 16 Mart 2021 Salı ATV yayın akışı

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Salı ATV yayın akışı haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 16 Mart 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 00:01
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 16 Mart 2021 Salı ATV yayın akışı
Takip Et:

ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30 de ATV Hafta Sonun'da  Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta içi haberlerinden sonra saat 08.00’da Kahvaltı Haberlerini izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 16 Mart Salı yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ( Yeni bölüm)

23.45 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

 

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayısıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.



Son Güncelleme: 16.03.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv Ekranlarında Neler VarAtv Canlı Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda Sadi diziden ayrılıyor mu? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?
Kırmızı Oda Sadi diziden ayrılıyor mu? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?
Yasak Elma 102. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Yasak Elma yeni bölüm, Fox Tv Yasak Elma son bölüm izle
Yasak Elma 102. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Yasak Elma yeni bölüm, Fox Tv Yasak Elma son bölüm izle
Çukur 121. bölümü fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi
Çukur 121. bölümü fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi
Survivor 2021 49. bölüm fragmanı 16 Mart 2021 Salı
Survivor 2021 49. bölüm fragmanı 16 Mart 2021 Salı
Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm 22 mart 2021 Pazartesi fragmanı
Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm 22 mart 2021 Pazartesi fragmanı
Maraşlı 11. bölüm fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi
Maraşlı 11. bölüm fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi

Popüler Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 15 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Android’de unuttuğumuz şifreleri nasıl kaldırırız?
Altın ne kadar oldu? 16 Mart 2021 Salı Güncel altın fiyatları 16 Mart 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Mart 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 16 Mart 2021 Salı bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 16 Mart 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Mart 2021 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 16 Mart 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 16 Mart 2021 Salı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 16 Mart 2021 Salı
Gelir belgesi istemeyen acil kredi veren bankalar ve şartları
Tövbeler Olsun ne zaman final yapacak?
Kerem Bürsin neden Yıldız Teknik Üniversitesi ödül törenini terk etti?
Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas karakterini kim canlandırıyor? Osman Sonant kimdir?
Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Cihan Yenici'nin hayatı!
Maraşlı 10. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Maraşlı yeni bölüm, Atv Maraşlı son bölüm izle
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 16 Mart 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kahve Falında Z harfi görmek ne anlama gelir? Falda Z harfi görmenin anlamı
Çukur 121. bölümü fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi
Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölüm izle 15 Mart Pazartesi yeni bölüm TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle
Çukur 120. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Çukur yeni bölüm, Show TV Çukur 4. sezon son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.