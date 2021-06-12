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Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 12 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Cumartesi ATV yayın akışı haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 12.06.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

12 Haziran 2021 Cumartesi 21:05
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 12 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı
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ATV birbirinden değerli yapımlarıyla her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. 12 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı içerisinde sevilen dizi, film ve programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları anında takip etmek adına ATV’de bugün ne var, ATV’de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları araştırıyor. ATV 12 Haziran 2021 Cumartesi canlı yayın akışı açıklandı. 

ATV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 12 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler ATV 12 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “ATV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran ATV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

ATV 12 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

07:30 ATV' DE HAFTASONU

10:00 MALEFİZ

11:55 EDHO

16:30 FANTASTİK CANAVARAR

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KARDEŞLERİM

00:20 HOBBİT 3

03:05 MARAŞLI

05:10 KURULUŞ OSMAN

ATV nasıl izlenir?

ATV ekranlarında 12 Haziran 2021 Cumartesi günü gündüz kuşağında yayınlar ATV’de Hafta Sonu ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile film kuşağı yer alırken akşam kuşağında Kardeşlerim dizisi ekranlara geliyor. 12 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. ATV dizi yayın akışında 12 Haziran 2021 Cumartesi günü Kardeşlerim dizisi yayınlanacak. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler ATV’de bugün ne var, ATV günlük yayın akışını araştırıyor. ATV günlük yayın akışında 12 Haziran 2021 Cumartesi günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

ATV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak ATV canlı yayını takip edilebiliyor.

ATV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

ATV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12054

Polarizasyon yatay

Symbol rate 27500

FEC 5/6

ATV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24

 


Son Güncelleme: 12.06.2021 21:05
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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