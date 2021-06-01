Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 1 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı

ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30 de ATV Hafta Sonun'da Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta içi haberlerinden sonra saat 08.00’da Kahvaltı Haberlerini izleyebilirsiniz.

ATV 29 Mayıs Cumartesi yayın akışı

07:30

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz.

ATV’de Hafta Sonu

10:00 Malefiz- Yabancı Sinema

Malefiz- Yabancı Sinema 11:55 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15:45 Bozkır Arslanı Celaleddin

Bozkır Arslanı Celaleddin 19:00 ATV Ana Haber Hafta Sonu

ATV Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Yerli Dizi : Kardeşlerim

Yerli Dizi : Kardeşlerim 00:20 Yerli Dizi : Maraşlı

Yerli Dizi : Maraşlı 03:05 Yerli Dizi : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.