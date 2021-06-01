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Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 1 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Salı ATV yayın akışı haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 1 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 00:02
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 1 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı
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ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30 de ATV Hafta Sonun'da  Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta içi haberlerinden sonra saat 08.00’da Kahvaltı Haberlerini izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 29 Mayıs Cumartesi yayın akışı

07:30

ATV’de Hafta Sonu

  • 10:00

    Malefiz- Yabancı Sinema 

  • 11:55

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

  • 15:45

    Bozkır Arslanı Celaleddin

  • 19:00

    ATV Ana Haber Hafta Sonu

  • 20:00

    Yerli Dizi : Kardeşlerim

  • 00:20

    Yerli Dizi : Maraşlı

  • 03:05

    Yerli Dizi : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.


Son Güncelleme: 01.06.2021 00:02
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