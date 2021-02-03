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Bücür filmi konusu ve oyuncuları

İzleyiciler, 3 Şubat Çarşamba yani bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak Bücür filminin konusunu merak ediyorlar. Komedi ve aile filmi türünde ki Bücür filmine dair detaylara sizler için hazırladığımız haberimizden ulaşabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:25
Bücür filmi konusu ve oyuncuları
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Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan komedi ve aile filmi olan Bücür, 2018’de vizyona girmiş ve gişede başarılı olmuştur. Bücür filmi, farklı konusu ve yetenekli oyuncuları ile seyirciyi ekrana kilitleyecek.

Bücür filmi konusu

Filmde annesini arayan genç bir delikanlı olan Bücür’ün, annesini bulma sürecinde yaşadığı maceralar ele alınıyor. Zamanının büyük bir kısmını bilgisayar karşısında geçiren ve oldukça zeki olan Umut adeta bir bilgisayar dehasıdır. Annesini hiç görmediği için onu çok merak eden Umut, 10 yaşına girmeden annesini bulmakta kararlıdır. Annesini bulabilmek için intenet ile teknolojiden yararlanan Umut, üstün yetenekleri sayesinde annesinin izine rastlar.

Annesine dair bilgilere ulaştıktan sonra İstanbul yoluna düşen Umut, İstanbul’da tesadüfen Özge ile rastlaşır. Annesini bulabilmek için 3 gün süre olan Umut, Özgeyle beraber kendilerini birbirinden farklı belanın içinde bulur. Umut hem annesini arar hem de Özgeyle peşlerine düşen adamlardan kurtulmak için yollar arar.

Bücür filmi oyuncu kadrosu                                            

  • Berat Efe Parlar
  • Seren Şirince
  • Seçkin Özdemir

  • Yönetmeni:

    Umut Kırca

  • Türü:

    Komedi, Aile

  • Yapım yılı:

    21.09.2018

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 19:25
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Anahtar Kelimeler:
BücürFilmKonuOyuncu
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