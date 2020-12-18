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Bu yılbaşında O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü yayınlanacak mı? Konuklar kimler olacak?

Her yılbaşında en çok izlenen programlardan birisi olan O Ses Türkiye'nin 2020 yılbaşında olup olmayacağı merak ediliyor. Jüriliğini Murat Boz, Hadise, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün üstlendiği programda pek çok ünlü isim konuk oluyor.

18 Aralık 2020 Cuma 00:59
Bu yılbaşında O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü yayınlanacak mı? Konuklar kimler olacak?
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Her yıl yılbaşı özel bölümü ile yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının bu yıl yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Geçen sene yarışmanın jüri üyeliğini Seda Sayan, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Hadise yapmış, Afra Saraçoğlu, Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Şükrü Özyıldız, Gupse Özay, İbrahim Büyükak, Tuvana Türkay konuk olarak katılmıştı.

Bu Yılbaşında O Ses Türkiye Var mı?

Bu yılbaşında O Ses Türkiye olup olmayacağı henüz netleşmiş değil. Ancak MasterChef yılbaşı özel bölümü yayınlanacağı düşünülüyor. Konuya ilişkin TV8’den henüz açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 18.12.2020 00:59
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Anahtar Kelimeler:
OsestürkiyeYılbaşı
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