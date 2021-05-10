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Bu hafta üç dizi final yapıyor

Reyting yarışmasında rakiplerinin arkasında kalan diziler final yapma kararı aldı. İstenilen başarıyı elde edemeyen yapımlar bu hafta tek tek final yapacak. İşte bu hafta ekranlara veda eden üç dizi...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:35
Bu hafta üç dizi final yapıyor
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Final yapan dizilerden biri Star TV’de yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizi oldu. Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek’in başrollerinde bulunduğu dizi reytinglerinin düşmesi nedeni ile 11 Mayıs Salı akşamı 52. bölümü ile izleyiciye veda ediyor. 

Final yapacak diziler listesinde yer alan bir diğer dizi ise Fox TV’de yayınlanan Baraj dizisi oluyor. Baraj, 11 Mayıs Salı akşamı 39. bölümü ile ekranlara veda edecek. 

Diğer final yapan dizi ise Show TV’de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk adlı dizi olacak. 15 Mayıs Cumartesi akşamı 64. bölümü ile ekranlara veda edecek. 

Finallerin yanı sıra sezon finali yapacak olan dizilerde var. Bunlar ise Yasak Elma ve Akıncı. Bu iki dizi de bu hafta sezon finali ile sezonu kapatacak.

Bayramdan dolayı yayınlanmayacak diziler

Bayram tatili sebebi ile bazı diziler yayınlanmayacak. Bu diziler, Masumiyet, Akrep, Alev Alev, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız, Arka Sokaklar ve Menajerimi Ara.


Son Güncelleme: 10.05.2021 16:35
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Anahtar Kelimeler:
DiziFinalReyting
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