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Bu hafta Survivor'da kim elendi? İşte elenen isim

Survivor 2021'de bu hafta elenen isim belli oldu. Bu hafta elenen yarışmacı kim oldu? Survivor hayranları elenen yarışmacının kim olduğunu merak ediyor. TV 8'imn başarılı yarışması Survivor, izleyici karşısına çıkmaya hız kesmeden devam ediyor. İzleyiciler ise bu hafta elenen ismi merak ediyor. İşte detaylar...

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:12
Bu hafta Survivor'da kim elendi? İşte elenen isim
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Survivor’da bu hafta elenen kim oldu?

Bu hafta adaya veda eden isim belli oldu. Batuhan ve Poyraz’ın bulunduğu potadan çıkan isim izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. 11 Mayıs akşamı Survivor SMS puanı merak ediliyor.

Acun Ilıcalı kırmızı takımda bulunan SMS birincisini açıklarken şu ifadeleri kullandı:

''Kırmızı takımda cumartesi akşamı yapılan oylamada takım arkadaşlarından daha fazla oy alarak kırmızı takımın seyirci oylaması birincisi Berkay'' 

SMS birincisinin Berkay olmasının üzerine yarışmacı şu ifadeleri kullandı:

 ''Herkesten Allah razı olsun, bu duyguyu yaşamak istiyorum.'' 

Bunun yanı sıra Ilıcalı mavi takımın birincisini ise şu sözlerle açıkladı:

''Survivor 2021'de pazar akşamı yapılan seyirci oylamasında takım arkadaşlarından daha fazla oy alarak oylamayı birinci olarak tamamlayan yarışmacımızın ismini açıklıyorum: Poyraz.'' 

Poyraz ise birinci olmasının üzerine şu sözlerle destekleyenlere teşekkürlerini iletti:

''Beni destekleyenlere teşekkür ediyorum. Berkay'ın birinci olması bizim işleri değiştirdi. Kendisini tebrik ediyorum.'' 

Mavi takımda seyirci oylamasının birincisi ise Steven oldu. Steven SMS atanlara teşekkürlerini iletirken yapması gereken daha çok şey olduğunu söyledi.

Yarışmacılardan bazıları ise eleme gecesinde şu açıklamaları yaptı:

Eleme adayı olan Berkay:  ''Bu hafta takımdan kimsenin ayrılmasını istemediğimiz için bu duruşu bozmamak adına İsmail abiyi söylemek istiyorum.'' Berkay bu sözlerinin üzerine İsmail Balaban’ın ismini söyledi.

Balaban ise isminin verilmesinin üzerine şu ifadeleri kullandı:  ''Strateji yapmak istedik. Hakkımızda hayırlısı. Umarım karşı takımdan bir isim göndermeyi başarırız.'' 

Mavi takımdan eleme adayı olan Dora ise şu ifadelerle açıklama yaptı:  ''Bu olasılığı daha önce konuşmuştuk zaten. Erkek potasındaki adaylar bu topun altına rahat rahat girdik. Çok güzel günler yaşadık, bundan sonra da inşallah yaşayacağız. Berkay'ın birinci olmasını kutluyorum.''

Bunun üzerine Sergen ise şu şekilde yanıt verdi:  ''Bir riske girdik, taşın altına elini sokmayı herkes kabul etti. Güçlü olan tabii ki de çıkacak, az SMS sahip olan aramızdan biri elenecek.''

Potaya giren Batuhan, İsmail Dora ve Sergen isimlerinin arasından elenen yarışmacı ise Sergen oldu. Eleme sonucunun açıklanmasından sonra ismini duyan Sergen veda konuşmasında şunları dile getirdi:

 ''Buraya bir şekilde eleneceğimi bilerek geldim. Survivor serüvenim bitecekti. Alabildiğimi alıp mutlu bir şekilde ayrılmak istiyorum.''

Kırmızı takımın SMS sıralaması

5- Aleyna Çalışkan

4- Batuhan

3- Aleyna

2- İsmail

1- Berkay

Mavi takım SMS sıralaması

6- Sergen

5- Merve

4- Ayşe

3- Dora

2- Steven

1- Poyraz


Son Güncelleme: 12.05.2021 16:12
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorElemeYarışmaTv8
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