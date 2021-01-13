Bu hafta Kuruluş Osman yok mu, yeni bölüm neden yok? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Atv'nin sevilen dizilerinden Kuruluş Osman dizisi yeni bölümüyle ekranlarda olacak mı? Yayın akışı programında yer almayan dizi yeni bölümüyle bu hafta ekranlara gelmeyecek. Peki neden Kuruluş Osman bu hafta yayınlanmayacak? İşte detaylar...

Kuruluş Osman 13 ocak çarşamba yeni bölümü yayınlanacak mı?

Kuruluş Osman dizisi 13 Ocak çarşamba günü yayınlanmayacak çünkü Atv'de Ziraat Türkiye Kupası maçı yayınlanacak. Bir çok kanal maç sözleşmelerini getirisi olduğu için yapabiliyorlar bu da dizi yayın akışlarında değişikliğe sebep olabiliyor.

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kuruluş Osman dizisi yerine 13 Ocak çarşamba günü saat 20.45 de Atv'de Beşiktaş Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası maçı olacak.

Yeni bölüme ara veren dizi bir hafta sonra 20 Ocak çarşamba günü yayınlanacak.

Kuruluş Osman bir önceki bölümde neler oldu?

Kayıbeyi olan Osman Bey Türk kağanlarının emanetlerinin Bamsı Bey'den almak üzere yola koyulur obada ve uç bölgesinde düzeni kurmak için çalır ancak Flatyos'un kaçmış olduğunu öğrenince ve Bala Hatun'un zehirlenmesini duyunca şok olacaktır. Flatyos'un kaçışı'nın sorumlusunu Göktuğ olarak gören Osman Bey Dündar Bey'in Nikola ile görüştüğünü öğrenince çıldırır ve amcasını cezalandırır.

Papa'nın adamları Bamsi Bey'i yakalayarak emanetleri almak için uğraşır. Flatyos'un gelişiyle güç toplayan Nikola ise İstanbul'dan gönderilmiş olan birliklerle Osman Bey'i ele geçirmek için planlar yapar. Peki Türk kağanlarının emanati alan Osman Bey'in yeni planı ne olacak? Osman Bey amcasına nasıl bir ceza verecek? Cevaplar yeni Kuruluş Osman 'ın yeni bölümünde.