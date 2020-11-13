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Bu hafta 7 vizyona girecek filmler hangileri?

Sinema severlerle buluşacak 7 film belli oldu. İşte bu hafta vizyona girecek 7 film ve fragmanları.

13 Kasım 2020 Cuma 17:40
Bu hafta 7 vizyona girecek filmler hangileri?
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Bu hafta sinema salonlarında 2’si yerli 7 film vizyona girecek.

Kapan

Seyid Çolak’ın yönetmenliğini üstlendiği Kapan filmi, yarın izleyicilerle buluşacak.  Onur Dilber, Münibe Millet ile Serkan Altıntaş’ın rol aldığı Kapan filmi Seyid Çolak ve Güven Adıgüzel tarafından kaleme alındı. Macera türündeki filmde balıkçılık yapan beş arkadaşlardan birinin kaybolması ve vahşi bir kurdun ortaya çıkması konu alınıyor.

Ahmet İki Gözüm

Rüzgar Şavata ve Hakan Gürtop’un yönetmen koltuğunda oturduğu filmde ünlü sanatçı Ahmet Kaya’nın hayatı anlatılıyor. Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin ve Metin Yıldız’ın başrolünü üstlendiği film beyaz perdeye taşınıyor.

Sıra dışı

Vince Vaughn, Kathryn Newton ile Celeste O’Connor’un başrolünü üstlendiği Sıra Dışı, gerilim tutkunlarının ilgisini çekmek istiyor. Happy Death Day serisinin yönetmenli Christopher Landon imzalı filmde kendi halinde hayatını idame ettiren bir kadın ve kasabaya korku salan seri katilin birbirlerinin bedenlerinde uyanmasıyla yaşanan olaylar anlatılıyor.


Follow Me

Will Wenick’in yönetmenliğini üstlendiği ‘’Follow Me’’ filminde Holland Roden, Keegan Allen, Dimiter Marinov ile Pasha  D. Lychnikoff rol alıyor.  Filmde sosyal fenomenin macerası için Moskova’ya gidişi ile sıra dışı olaylar anlatılacak.

Azizler Hapishanesi

Meg Alexandra, Gabz Barket ile Jess Chanliau’nun rol aldığı Azizler Hapishanesi’nin yönetmenliğini Russel Owen üstleniyor. İngiltere yapımı filmde St. Leonards Adası’nda tecrit edilen suçlulara uygulanan tıbbi deneylerin dehşet verici sonuçlarıyla mücadele verilmesi konu alınıyor.  

Pinokyo

Gomorra, Tale of Tales ile Dogman yapımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran İtalyan sinemacı Matteo Garrona ile Carlo Collodi’nin klasik masalı Pinokyo bir defa daha sinema perdesine taşınacak. Fransa, İngiltere ve İtalya ortak yapımı Pinokyo’da Federic Lelapi, Roberto Benigni ile Rocco Papaleo rol alıyor.

Çifte Bela

Marcus H. Rosenmüller’in yönetmenliğini üstlendiği Çifte Bela filminde keşfettiği sihirli aynayla istemediği şeyleri yaptırabileceği ikizine kavuşan Frido ile sihirli aynayı arkadaşı Emil’e göstermesi üzerine yaşanan olaylar anlatılıyor.



Son Güncelleme: 13.11.2020 17:40
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VizyonBeyaz Perde
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