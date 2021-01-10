Bu Benim Masalım Elit kimdir?? Gerçek adı nedir? Merve Sevin hakkında bilgiler

Bu Benim Masalım Dizisindeki Elit Karakterini Kim Canlandırıyor? Merve Sevin Kimdir?

Dizi severler Bu Benim Masalım dizisindeki başrol oyuncusu olacak olan Merve Sevin’in kim olduğunu merakla araştırıyor.

Acun Ilıcalı tarafından kurulan Exxen dijital intenet platformunda yer alacak olan Bu Benim Masalım dizisinin fragmanının yayınlanmasının ardından herkes bu dizinin başrol oyuncusu olacak olan Merve Sevin’i araştırıyor. Bu Benim Masalım dizisi oyuncu kadrosuyla herkesin ilgisini çekmeyi başararak araştırma konusu olmuştur.

Ocak ayında izleyicilerin karşısına çıkacak olan Bu Benim Masalım dizisinin fragmanının yayınlanmasıyla herkes bu diziyi araştırıyor. Dizinin başrollerini Cemalcan Canseven ve Aleyna Tilki’nin paylaşacağı ve Merve Sevin’in de bu başrollerle birlikte rol paylaşacağı belirtildi. Merve Sevin bu dizide Elit adındaki karaktere hayat verecektir.

Bu Benim Masalım Dizisindeki Elit Karakteri Kimdir?

Elit karakteri dizide başrol oyuncusu olarak oynamaktadır. Elit karakteri şimdiye kadar istediği herşeyi kolayca elde etmiş olan zengin ve hırslı bir karakterdir. Rekabet etmekten çok hoşlanan ve kazanmayı seven birisi olan Elit, Aleyna Tilki ile pek hoşnutlaşmayacak ve dizide birbirlerine rakip olacaklardır. Okulda düzenlenen bir yarışma için sahneye çıkacak olan bu iki isim birbiriyle rekabet yarışına girecektir. Dizide kimin kazanacağı yayınlandıktan sonra belirli olacaktır.

Herkes Bu Benim Masalım dizindeki Elit karakterini canlandıracak olan Merve Sevin’in kim olduğunu, yaşını ve evli olup olmadığını merakla araştırmaya başladı.

Merve Sevin Kimdir?

Merve Sevin 24 Temmuz 1987 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerine pek çok reklam filminde yer alarak başlayan Merve Sevin, profesyonel olarak rol aldığı ilk dizisi ise 2004 yılında ekranlarda yayınlanan Omuz Omuza dizisidir. Yetenekli olmasıyla ve çarpıcı güzelliğiyle yapımcıların dikkatlerini çeken oyuncu daha sonra 2004-2005 yılları arasında Hayat Bilgisi dizisinde rol almıştır. Birçok dizilerde rol alan Sevin, Doktorlar, Yalancı Bahar, İzmir Çetesi gibi dizilerde oynamıştır. Merve Sevin aktif bir şekilde tiyatro hayatına devam etmektedir. Güzel oyuncu kariyerinin en büyük çıkışını Yalancı Yarim dizisinde yapmıştır. Kamera karşısına en son çıktığı film ise Me Nokta Ali filmidir. Güzel oyuncu yeni sezonda ise Bu Benim Masalım adlı dizide izleyicilerin karşısına çıkacaktır.

Merve Sevin Hangi Dizilerde Rol Adlı?

Herkes güzel oyuncunun hangi dizilerde oynadığını merakla araştırıyor. Merve Sevin’in rol aldığı diziler ise;

Mucizelere Gebe (2015)

Canımın İçi (2012)

Yalancı Bahar (2011)

İzmir Çetesi (2011)

İhanet (2010)

Doktorlar (2008-2009)

Hayat Güzeldir (2008)

Dağlar Delisi (2007)

Yalancı Yarim 2006

Hayat Bilgisi (2004-2005)

Omuz Omuza (2004)

Merve Sevin Evli Mi? Bekar Mı?

Herkes güzel oyuncunun medeni halinin ne olduğunu merakla araştırıyor.

Merve Sevin 2017 yılında spor eğitmenliği yapan Çalkan Algün ile evlenmiştir. Ancak 2018 yılında aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle boşanmışlardır. Merve Sevim şuanda Anıl Çelik ile birliktedir.

Merve Sevin’in İnstagram Hesabı Nedir?

Herkes göz kamaştırıcı güzelliğe sahip olan Merve Sevin’in İnstagram hesabını araştırıyor.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Merve Sevin’in İnstagram adresi ise @mervesevin’dir. İnstagram hesabında 86 gönderi ve 238 bin takipçisi bulunmaktadır.