Bu Benim Masalım Cabbar kimdir? Kaan Beyaz hakkında bilgiler

Exxen platformunun merakla beklenen dizisi Bu Benim Masalım beğenileri topluyor. Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven’in yer aldığı dizide Cabbar karakteri de dikkatleri çekti. Dizide Cabbar karakterini Kaan Beyaz canlandırıyor.

21 yaşındaki oyuncu ilk kez Bu Benim Masalım dizisiyle ekranlarda yer aldı. 2000 yılında dünyaya gelen Kaan Beyaz 182 cm boyunda ve 83 kilodur. Psikoloji bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Kaan Beyaz, aynı zamanda bateristtir. Genç oyuncu dizide de Aleyna Tilki ve Cemal Can’ın kuracağı müzik grubuna dahil olacak.