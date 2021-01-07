İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Bu Benim Masalım Cabbar kimdir? Kaan Beyaz hakkında bilgiler

Bu Benim Masalım dizisinde Cabbar karakteri dikkat çekti. İzleyiciler Cabbar karakterini canlandıran Kaan Beyaz kimdir, kaç yaşında soruları araştırıyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 20:52
Bu Benim Masalım Cabbar kimdir? Kaan Beyaz hakkında bilgiler
Takip Et:

Exxen platformunun merakla beklenen dizisi Bu Benim Masalım beğenileri topluyor. Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven’in yer aldığı dizide Cabbar karakteri de dikkatleri çekti. Dizide Cabbar karakterini Kaan Beyaz canlandırıyor.

21 yaşındaki oyuncu ilk kez Bu Benim Masalım dizisiyle ekranlarda yer aldı. 2000 yılında dünyaya gelen Kaan Beyaz 182 cm boyunda ve 83 kilodur. Psikoloji bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Kaan Beyaz, aynı zamanda bateristtir. Genç oyuncu dizide de Aleyna Tilki ve Cemal Can’ın kuracağı müzik grubuna dahil olacak.



Son Güncelleme: 07.01.2021 20:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bu Benim MasalımCabbarDiziExxen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şu zamana kadar en çok izlenilen 5 orijinal Netflix dizisi
Şu zamana kadar en çok izlenilen 5 orijinal Netflix dizisi
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor
Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor

Popüler Haberler

Exxen'in yeni dizisi olan Öğrenci Evi Arda kimdir?
Bu Benim Masalım Cabbar kimdir? Kaan Beyaz hakkında bilgiler
İşte Bu Benim Masalım Gülce Cantürk kimdir?
Aleyna Tilki Gönül Haritasını Bilmem şarkı sözleri? İşte Bu Benim Masalım dizisi Gönül Haritasını Bilmem sözleri
İşte Bu Benim Masalım oyuncusu Sude Oduncu kimdir?
Bağkur prim ödemeleri yükseldi mi? 2021 Bağkur prim ödemeleri ne kadar?
Exxen'de Cadde Cadde İstanbul programının sunuculuğu yapan Cem Fakir kimdir? Kaç yaşındadır?
Exxen, Katarsis program sunucusu Gökhan Çınar kimdir?
Exxen Stalk Show programında sunuculuk yapan Tik Tok fenomenleri Zeybik ve Selinay Yalçın kimdir?
Exxen'de bulunan Öğrenci Evi dizisinde Latif kimdir?
Ölen Kişinin kredi borcu ne olur? Ölen kişinin banka ve kredi borçları silinir mi?
22 şubatta tamamı açılacak olan Menemen Aliağa-Çandarlı otoyol fiyatları belli oldu! Menemen Aliağa Çandarlı Otoyol Geçiş Ücretleri 2020
La Casa de Papel 4.Sezon ne zaman başlıyor? 4. Sezon konusu ve şehir isimleri
4 - 5 Nisan 2020 Cumartesi Pazar nöbetçi noter açık mı? Haftasonu noterler hizmet verecek mi?
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İmamoğlu’ndan çağrı!
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter karakteri kimdir? Merve Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında?
Samsung yeni nesil televizyonlara güneş enerjili kumanda üretti!
Sol Yanım dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Mucize Doktor dizisinin Ezo'si Sera Kutlubey'in hayat hikayesi!
İyi Aile Babası dizisi nerede çekiliyor?
Alev Alev dizisi Tomris karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zuhal Olcay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.