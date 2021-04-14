Bu akşam Survivor'da kim elendi? 13 Nisan EXXEN Survivor SMS oylama sırası

Survivor’dan kim elendi?

TV 8 ekranının sevilenÜnlüler-Gönüllüler yarışmasınınsıralaması belli olurken, Hanzade ve Aleyna Çalışkan’da sonra potaya girecek olanbelli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ilkadayı olarak Aleyna Çalışkan’ı çıkarırken ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybetmeleri sonucunda ikinci aday olarak Hanzade’yi eleme adayı olarak çıkardılar.

SMS oylamasında Aleyna Kalaycıoğlu birinci olurken eleme adayı olarak Dora’nın ismini söyledi. Survivor 2021 yarışmasında 14 Nisan günü Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Dora arasında ise elenen isim Hanzade olmuştur.