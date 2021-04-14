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Bu akşam Survivor'da kim elendi? 13 Nisan EXXEN Survivor SMS oylama sırası

TV 8 ekranının sevilen Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının SMS sıralaması belli oldu. 13 Nisan akşamı yayınlanan bölümünde Hanzade ve Aleyna Çalışkan eleme potasına girerken son eleme adayı olacak kişide belli oldu. Peki bu akşam Survivor'da kim elendi? detaylar haberimizde yer almaktadır.

14 Nisan 2021 Çarşamba 01:06
Bu akşam Survivor'da kim elendi? 13 Nisan EXXEN Survivor SMS oylama sırası
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TV 8 ekranının sevilen Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının SMS sıralaması belli olurken, Hanzade ve Aleyna Çalışkan’da sonra potaya girecek olan aday belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ilk eleme adayı olarak Aleyna Çalışkan’ı çıkarırken ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybetmeleri sonucunda ikinci aday olarak Hanzade’yi eleme adayı olarak çıkardılar.

Survivor’dan kim elendi?

SMS oylamasında  Aleyna Kalaycıoğlu birinci olurken eleme adayı olarak Dora’nın ismini söyledi. Survivor 2021 yarışmasında 14 Nisan günü  Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Dora arasında ise elenen isim Hanzade olmuştur.



Son Güncelleme: 14.04.2021 01:06
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorElemeAdaySMSOylama
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