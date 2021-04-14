Bu akşam Survivor'da kim elendi? 13 Nisan EXXEN Survivor SMS oylama sırası

14 Nisan 2021 Çarşamba 01:06
TV 8 ekranının sevilen Survivor
Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının SMS
sıralaması belli olurken, Hanzade ve Aleyna Çalışkan’da sonra potaya girecek olan aday
belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ilk eleme
adayı olarak Aleyna Çalışkan’ı çıkarırken ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybetmeleri sonucunda ikinci aday olarak Hanzade’yi eleme adayı olarak çıkardılar.
Survivor’dan kim elendi?
SMS oylamasında Aleyna Kalaycıoğlu birinci olurken eleme adayı olarak Dora’nın ismini söyledi. Survivor 2021 yarışmasında 14 Nisan günü Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Dora arasında ise elenen isim Hanzade olmuştur.
Son Güncelleme: 14.04.2021 01:06
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