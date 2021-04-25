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Bu akşam Show TV'de yayınlanacak olan Yol Arkadaşım filminin konusu nedir?

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği 2017 yapımı Yol Arkadaşım filmi bu akşam Show TV ekranında izleyici ile buluşacak. Başrollerinde İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Eda Ece gibi isimlerin yer aldığı film ile seyircinin eğlenceli vakit geçirmesi hedefleniyor.

25 Nisan 2021 Pazar 17:46
Bu akşam Show TV'de yayınlanacak olan Yol Arkadaşım filminin konusu nedir?
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Bu akşam televizyonda Yol Arkadaşım filmi izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın bulunduğu Yol Arkadaşım filminin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Yol Arkadaşım filmi konusu nedir?

Onur’un üç gün içinde yapması gereken üç iki vardır. Bunlar Ayvalık’ta bulunan sevgilisinin ailesi ile tanışmak, kaybettiği işine geri girmektir. Ancak bunları yaparken önünde bir engel bulunmaktadır. O da rol arkadaşı Şeref’e rağmen bu görevleri yerine getirmektedir. İkili arabayla maceraya yolculuğa çıkmıştır.

Yol Arkadaşım oyuncu kadrosu

Oğuzhan Koç

İbrahim Büyükak

Eda Ece

Emre Kınay

Aslı Bekiroğlu

Bahar Şahin

Dilber Ay

Toygan Avanoğlu

Muharrem Bayrak

Eser Yenenler

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 17:46
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Anahtar Kelimeler:
ShowTVYolarkadaşım
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