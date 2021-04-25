Bu akşam Show TV'de yayınlanacak olan Yol Arkadaşım filminin konusu nedir?

Bu akşam televizyonda Yol Arkadaşım filmi izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın bulunduğu Yol Arkadaşım filminin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Yol Arkadaşım filmi konusu nedir?
Onur’un üç gün içinde yapması gereken üç iki vardır. Bunlar Ayvalık’ta bulunan sevgilisinin ailesi ile tanışmak, kaybettiği işine geri girmektir. Ancak bunları yaparken önünde bir engel bulunmaktadır. O da rol arkadaşı Şeref’e rağmen bu görevleri yerine getirmektedir. İkili arabayla maceraya yolculuğa çıkmıştır.
Yol Arkadaşım oyuncu kadrosu
Oğuzhan Koç
İbrahim Büyükak
Eda Ece
Emre Kınay
Bahar Şahin
Dilber Ay
Toygan Avanoğlu
Muharrem Bayrak
Eser Yenenler
Son Güncelleme: 25.04.2021 17:46