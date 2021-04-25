Bu akşam Show TV'de yayınlanacak olan Yol Arkadaşım filminin konusu nedir?

Bu akşam televizyonda Yol Arkadaşım filmi izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın bulunduğu Yol Arkadaşım filminin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Yol Arkadaşım filmi konusu nedir?

Onur’un üç gün içinde yapması gereken üç iki vardır. Bunlar Ayvalık’ta bulunan sevgilisinin ailesi ile tanışmak, kaybettiği işine geri girmektir. Ancak bunları yaparken önünde bir engel bulunmaktadır. O da rol arkadaşı Şeref’e rağmen bu görevleri yerine getirmektedir. İkili arabayla maceraya yolculuğa çıkmıştır.

Yol Arkadaşım oyuncu kadrosu

Oğuzhan Koç

İbrahim Büyükak

Eda Ece

Emre Kınay

Aslı Bekiroğlu

Bahar Şahin

Dilber Ay

Toygan Avanoğlu

Muharrem Bayrak

Eser Yenenler