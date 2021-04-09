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Bu akşam hangi diziler var? 9 Nisan 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı

Dizi severler haftanın hangi gününde hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. Her gün birbirinden heyecanlı dizilerin yer aldığı kanallarda bugün hangi diziler var? Okurlarımız için bugün hangi dizilerin olduğunu haberimizde yayınladık. İşte detaylar...

09 Nisan 2021 Cuma 15:16
Bu akşam hangi diziler var? 9 Nisan 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
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  1. Ramo

Show TV’nin Cuma akşamları ilgi ile izlenen dizisi Ramo, bu akşam 39. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Ramo’nun son bölümünde Ramo’nun Silahtar’a ulaşmak için Bulgaristan’da kurduğu plan ters gitti ve hiç desteğinin olmadığı bir ülkede bir yandan Silahtar’a ulaşmaya çabalarken bir yandan da Doğu’yu kaybetme korkusu ile karşı karşıya kaldı. Sibel ise hiç beklenmedik bir anda Doğu’nun annesi ile alakalı yeni bir bilgi buldu. Bulduğu bu bilgiyi saklayabilmek için harekete geçti. Bunun yanı sıra Hasan’da Afet’i kaybetmemek için çabalamaktadır. Sarraf’ın ölümünü kullanıp Serdengeçtilerin en üstündeki kişiyi bulmaya çalışmaları Ramo’yu tehlikeye sokacak.

  1. Son Yaz

Fox TV’nin her Cuma akşamı yayınlanan dizisi Son Yaz bu akşam 15. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Son Yaz’ın son bölümünde Akgün’ün evlilik teklifine şaşıran Yağmur durumları annesine açıklayınca büyük bir tepki almıştı. Bu tepki ile yapamayacağını anlayan Yağmur, Akgün’e de yapamayacağını söyledi.

  1. Seni Çok Bekledim

Star TV’nin sevilen dizisi Seni Çok Bekledim bu akşam 11. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin son bölümünde Kadir, dedesinin ölümünden şüphelenerek olayları araştırmaya başlamıştı. Ayliz ile ilgili gerçekleri öğrendiğinden beri ondan sır saklamak istememektedir. Cemal ise evde yaşanan olaydan sonra Kadir ile yüzleşmeye karar verir. Kadir ailesinin sorunlarını çözmeye çalışırken Ayliz’e gelen kötü haberler karşısında da şok olur.

  1. Arka Sokaklar

Kanal D’nin yıllara meydan okuyan dizisi Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu akşam 585. bölümü ile yayınlanacak olan dizinin son bölümünde Zeliş tecavüze uğramıştı. Bu haber ile yıkılan Çoban ailesi hem kendileri ayakta durmaya çalışıyordu hem de Zeliş’i ayakta tutmaya çalışıyordu. Tüm ekip bunu yapan Giray’ın peşine düştü.




Son Güncelleme: 09.04.2021 15:16
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