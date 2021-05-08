Bu akşam hangi diziler var? 8 Mayıs 2021 Cumartesi dizileri ve tv yayın akışı

Türkiye’nin en çok seyredilen televizyon kanalları 8 Mayıs tarihi yayın akışını derledik. Birçok televizyon izleyicileri kanallarda hangi yapımların olduğunu araştırırken Star, ATV, Kanal D, Show Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 yayın akışı haberimizde yer alıyor. Koronavirüs sürecinde evlerinde kalan vatandaşlar televizyon izleyerek vakit geçirirken 8 Mayıs tarihinde televizyon ekranlarında ne olduğu araştırılıyor. Tam kapanma süreci devam ederken birçok vatandaş evlerinde kalmaya devam ediyor. Bu süreçte televizyon izleyerek vakit geçiren izleyiciler kanalların yayın akışını merak ediyor. İşte televizyon kanalların yayın akışı
ATV 8 Mayıs 2021 Cumartesi Yayın Akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Max Steel
11:50 Kuruluş Osman
15:20 Kardeşlerim
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:15 Kadir Gecesi
20:45 Kardeşlerim
KANAL D 8 Mayıs 2021 Cumartesi Yayın Akışı
06:30 Geniş Aile
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 arka Sokaklar
15:30 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 M. Fatih Çıtak'la Kadir Gecesi
22:15 İftarlık Gazoz
STAR TV 8 Mayıs 2021 Cumartesi Yayın Akışı
07:00 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bekir köse ile İftara Doğru
15:30 Yerli dizi tekrar/sinema
19:00 Star Haber
20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar
FOX TV 8 Mayıs 2021 Cumartesi Ya ın Akışı
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:45 Yasak Elma
16:15 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
TRT 1 8 Mayıs 2021 Cumartesi Yayın Akışı
05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:05 Elimi Bırakma
08:00 Mesnevi'den Hikayeler
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:00 Teşkilat (Altyazılı)
11:30 Anneler Stüdyo (Canlı)
13:20 Masumlar Apartmanı
16:30 Mavera (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
23:00 Kadir Gecesi Özel
TV8 8 Mayıs 2021 Cumartesi Yayın Akışı
06:15 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Mutfakta Türev Var
10:00 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panaroma
13:15 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021
Show TV 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı
06:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
07:45 Jack ve Fasulye Sırığı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Emine
16:15 Japon İşi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
Kanal 7 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı
06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 Film
09: 45 Film
11:20 Gündüz Gece
13:00 Yaralı Kalbim
14:40 Dünyanın Tadı
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
18:50 İftar Saati
19:00 Yemin
22:30 Hz. Yusuf
TRT 2 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı
05:13İstiklal Marşı
05:15Renkler
05:30Tiyatro Dünyası
06:00Koleksiyoner
06:30Hayat Sanat
07:00Bir Zamanlar
07:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
08:00Bizim Resmimiz
08:30Sinema +
09:15Geri Dönüşen Sanat
09:30Yabancı Sinema: Bırakma Beni (Never Leave Me)
11:10Fotoğraflar
11:15Aramızda Müzik Var
12:00Koleksiyoner
12:30Bir Resim Bir Hikaye
13:00Geziyorum
14:00Belgesel – Operanın Kalbinde Bir Türk "Murat Karahan"
15:00Tarihin Ruhu
15:30Evliya Çelebi
16:00Eskici
16:30Anadolu Arkeolojisi
17:00Randevu
17:15Renkler
17:30Sarayın Lezzetleri
18:00Kelimeler ve Şeyler
19:00Belgesel: Bir Ressamın Sırları
20:00Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
21:00Yeryüzleri
21:15Film Önü
21:30Yabancı Sinema: Güneş (Sun Children)
23:15Film Arkası
23:45Kısa Bir Ara
00:00Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
01:00Film Önü
01:15Yabancı Sinema: Güneş (Sun Children)
03:00Film Arkası
03:30Belgesel: Bir Ressamın Sırları
04:30Yeryüzleri
04:45Dünya Müzik Gelenekleri
a2 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı
07: 30 Kertenkele
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
15: 45 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın