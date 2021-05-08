Bu akşam hangi diziler var? 8 Mayıs 2021 Cumartesi dizileri ve tv yayın akışı

Türkiye’nin en çok seyredilen televizyon kanalları 8 Mayıs tarihi yayın akışını derledik. Birçok televizyon izleyicileri kanallarda hangi yapımların olduğunu araştırırken Star, ATV, Kanal D, Show Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 yayın akışı haberimizde yer alıyor. Koronavirüs sürecinde evlerinde kalan vatandaşlar televizyon izleyerek vakit geçirirken 8 Mayıs tarihinde televizyon ekranlarında ne olduğu araştırılıyor. Tam kapanma süreci devam ederken birçok vatandaş evlerinde kalmaya devam ediyor. Bu süreçte televizyon izleyerek vakit geçiren izleyiciler kanalların yayın akışını merak ediyor. İşte televizyon kanalların yayın akışı

ATV 8 Mayıs 2021 Cumartesi Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Max Steel

11:50 Kuruluş Osman

15:20 Kardeşlerim

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:15 Kadir Gecesi

20:45 Kardeşlerim

KANAL D 8 Mayıs 2021 Cumartesi Yayın Akışı

06:30 Geniş Aile

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 arka Sokaklar

15:30 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 M. Fatih Çıtak'la Kadir Gecesi

22:15 İftarlık Gazoz

STAR TV 8 Mayıs 2021 Cumartesi Yayın Akışı

07:00 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bekir köse ile İftara Doğru

15:30 Yerli dizi tekrar/sinema

19:00 Star Haber

20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar

FOX TV 8 Mayıs 2021 Cumartesi Ya ın Akışı

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Dostumun Dünyası

13:45 Yasak Elma

16:15 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

TRT 1 8 Mayıs 2021 Cumartesi Yayın Akışı

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Elimi Bırakma

08:00 Mesnevi'den Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:00 Teşkilat (Altyazılı)

11:30 Anneler Stüdyo (Canlı)

13:20 Masumlar Apartmanı

16:30 Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

23:00 Kadir Gecesi Özel

TV8 8 Mayıs 2021 Cumartesi Yayın Akışı

06:15 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Mutfakta Türev Var

10:00 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021

Show TV 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu

07:45 Jack ve Fasulye Sırığı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Emine

16:15 Japon İşi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Kanal 7 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 Film

09: 45 Film

11:20 Gündüz Gece

13:00 Yaralı Kalbim

14:40 Dünyanın Tadı

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

18:50 İftar Saati

19:00 Yemin

22:30 Hz. Yusuf

TRT 2 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

05:13İstiklal Marşı

05:15Renkler

05:30Tiyatro Dünyası

06:00Koleksiyoner

06:30Hayat Sanat

07:00Bir Zamanlar

07:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

08:00Bizim Resmimiz

08:30Sinema +

09:15Geri Dönüşen Sanat

09:30Yabancı Sinema: Bırakma Beni (Never Leave Me)

11:10Fotoğraflar

11:15Aramızda Müzik Var

12:00Koleksiyoner

12:30Bir Resim Bir Hikaye

13:00Geziyorum

14:00Belgesel – Operanın Kalbinde Bir Türk "Murat Karahan"

15:00Tarihin Ruhu

15:30Evliya Çelebi

16:00Eskici

16:30Anadolu Arkeolojisi

17:00Randevu

17:15Renkler

17:30Sarayın Lezzetleri

18:00Kelimeler ve Şeyler

19:00Belgesel: Bir Ressamın Sırları

20:00Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

21:00Yeryüzleri

21:15Film Önü

21:30Yabancı Sinema: Güneş (Sun Children)

23:15Film Arkası

23:45Kısa Bir Ara

00:00Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

01:00Film Önü

01:15Yabancı Sinema: Güneş (Sun Children)

03:00Film Arkası

03:30Belgesel: Bir Ressamın Sırları

04:30Yeryüzleri

04:45Dünya Müzik Gelenekleri

a2 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

07: 30 Kertenkele

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

15: 45 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın