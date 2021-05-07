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Bu akşam hangi diziler var? 7 Mayıs 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hayatımıza giren tam kapanma uygulaması bugün de geçerliliğini korumaktadır. Tam kapanma uygulamasından dolayı herkes vaktinin büyük bir çoğunluğunu evinde geçirdiğinden ramazan ayının son günlerinde de izleyiciler televizyon karşısında vakit geçirmektedir ve sevdikleri programları izlemektedir. Hal böyle olunca televizyon kanalları da dizi, program, yarışma ve diğer kategorideki yayınlar ile seyircilere keyif veren bir akış sunma çabasındalar. Bugün de yine çok dolu ve keyifli bir gün olacak. Peki bugün televizyon kanallarında hangi diziler yayınlanacak? sorusu da akılara en çok takılan ve sorulan sorular arasında yerini almaktadır. 7 Mayıs 2021 Cuma akşamı Atv, FOX Tv, Kanal D, TV8, TRT 1, Kanal 7, Show Tv ve Star Tv yayın akışına dair tüm merak edilen soruların cevaplarını detayları ile birlikte haberimizde sizler için yer verdik.

07 Mayıs 2021 Cuma 00:20
Bu akşam hangi diziler var? 7 Mayıs 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında hayatımıza giren tam kapanma uygulaması ile birlikte televizyon kanalları da bu süreçte yayınlayacakları akışları belirlediler. Tam kapanma uygulamasından dolayı Koronavirüs sürecinde akşam 19.00’den sonra sokağa çıkma yasağından dolayı dışarı çıkamayanlar, bu süreçte akşam saatlerinde evde keyifli vakit geçirmek isteyenler ve ilgi ile takip ettikleri yayınların yeni bölümlerini de kaçırmak istemeyenler yayın akışı için araştırmalar yapıyorlar. Böylece Türkiye’de aktif bir şekilde yayıncılık hayatına devam eden birçok ulusal kanalın da yayın akışları belli oldu. Bu sebeple özellikle prime time denilen akşam kuşağı yayınlarında önemli yapımlar yer alacaktır. Birlikte yeni yayın akışına bir göz atalım.. 7 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal7, Show Tv, Star Tv yayın akışları en çok araştırılan gün başlıkları arasında yerini alıyor. Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen ya da beklediği bir yayın olan izleyiciler ilgili yayın akışlarını kontrol ederek kaçırmamak için tam saatinde ekran başına geçiyorlar. Özellikle de akşam kuşağındaki televizyon yayınlarının sıkça merak konusu olduğu bu günlerde zamanınızı daha keyifli geçirebileceğiniz ve çok eğlenebileceğiniz birçok yapım sizleri beklemektedir.  Hadi gelin yeni günün yayın akışlarına hep beraber göz gezdirelim. Şimdiden iyi seyirler..

 

7 Mayıs 2021 Cuma televizyonda bugün hangi diziler var ve saat kaçta başlıyor?

‘Bugün kanallarda ne var?’ ‘ Hangi kanalda ne yayınlanacak?’ ‘Diziler saat kaçta başlayacak?’ gibi sorular vatandaşların sevdikleri ve ilgi ile takip ettikleri dizilerin başlaması ile birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. Sizler için haberimizde derlediğimiz 7 Mayıs 2021 Cuma

Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışları..

7 Mayıs 2021 Cuma Atv yayın akışında ne var?

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:10 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 Atv Ana Haber

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:30 Akıncı

 

7 Mayıs 2021 Kanal D Cuma yayın akışında ne var?

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda’nın Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

 

7 Mayıs 2021 Cuma Star Tv yayın akışında ne var?

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

18:30 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

 

7 Mayıs 2021 Cuma FOX Tv yayın akışında ne var?

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Bir Aşk İki Hayat

22:30 Son Yaz

 

7 Mayıs2021 Cuma TRT 1 yayın akışında ne var?

08:00 Mesnevi’den Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım’ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Anneler

16:15 Maveraya Yolculuk (altyazılı)

18:00 Ana Haber(canlı)

18:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması iftar Özel

20:30 Payitaht ‘’ Abdülhamit’’

23:45 Maveraya Yolculuk(altyazılı)

 

7 Mayıs 2021 Cuma TV8 yayın akışında ne var?

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15  O Ses Türkiye

20:00 Kırmızı Oda

 

7 Mayıs 2021 Cuma  Show Tv yayın akışında ne var?

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

 

7 Mayıs 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışında ne var?

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Balıkçının Karısı

09:00 Çobanın İbadeti

10:45 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 Tatlı Bela

 

7 Mayıs 2021 Cuma TRT 2 yayın akışında ne var?

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Bizim Edebiyatımız

05:30 İzler Suretler

05:50 Ahenk

06:00 Opera Dünyası

06:30 Hayat Sanat

07:00 Evliya Çelebi

07:30 Bir Oyundan Fazlası

08:00 Hülya Koçyiğit ile Film Gibi Hayatlar

09:00 Eskici

09:30 Bizim Resmimiz

10:00 Belgesel: Hollywood’un En İyi Film Yönetmenleri

10:30 Anjelika Akbar ile Sesler

11:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of The Brain)

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Günseli Kato ile Miyako’dan Payitahta

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 Bir Zamanlar

16:00 Felsefe Söyleşileri

17:00 Sinema +

17:45 Kısa Bir Ara

18:00 Hayat Sanat

18:30 Geri Dönüşen Sanat

18:45 Türkiye Atlası

18:50 Fotoğraflar

19:00 Karalama Defteri

19:30 Muasır

20:30 Belgesel: Operanın Kalbinde Bir Türk ‘’ Murat Karahan ‘’

21:30 Yabancı Sinema: Avcı (The Hunter)

23:15 Renkler

23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler

 

7 mayıs 2021 Cuma A2 yayın akışında ne var?

07:30 Kertenkele

09:30 Selena

11:30 Bez Bebek

13:30 Çocuklar Duymasın

15:45 Bez Bebek

18:00 Selena

20:00 Çocuklar Duymasın




Son Güncelleme: 07.05.2021 00:20
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ProgramlarDizilerYayınTelevizyon
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