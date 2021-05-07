Bu akşam hangi diziler var? 7 Mayıs 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hayatımıza giren tam kapanma uygulaması ile birlikte televizyon kanalları da bu süreçte yayınlayacakları akışları belirlediler. Tam kapanma uygulamasından dolayı Koronavirüs sürecinde akşam 19.00’den sonra sokağa çıkma yasağından dolayı dışarı çıkamayanlar, bu süreçte akşam saatlerinde evde keyifli vakit geçirmek isteyenler ve ilgi ile takip ettikleri yayınların yeni bölümlerini de kaçırmak istemeyenler yayın akışı için araştırmalar yapıyorlar. Böylece Türkiye’de aktif bir şekilde yayıncılık hayatına devam eden birçok ulusal kanalın da yayın akışları belli oldu. Bu sebeple özellikle prime time denilen akşam kuşağı yayınlarında önemli yapımlar yer alacaktır. Birlikte yeni yayın akışına bir göz atalım.. 7 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal7, Show Tv, Star Tv yayın akışları en çok araştırılan gün başlıkları arasında yerini alıyor. Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen ya da beklediği bir yayın olan izleyiciler ilgili yayın akışlarını kontrol ederek kaçırmamak için tam saatinde ekran başına geçiyorlar. Özellikle de akşam kuşağındaki televizyon yayınlarının sıkça merak konusu olduğu bu günlerde zamanınızı daha keyifli geçirebileceğiniz ve çok eğlenebileceğiniz birçok yapım sizleri beklemektedir. Hadi gelin yeni günün yayın akışlarına hep beraber göz gezdirelim. Şimdiden iyi seyirler..
7 Mayıs 2021 Cuma televizyonda bugün hangi diziler var ve saat kaçta başlıyor?‘Bugün kanallarda ne var?’ ‘ Hangi kanalda ne yayınlanacak?’ ‘Diziler saat kaçta başlayacak?’ gibi sorular vatandaşların sevdikleri ve ilgi ile takip ettikleri dizilerin başlaması ile birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. Sizler için haberimizde derlediğimiz 7 Mayıs 2021 Cuma
Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışları..
7 Mayıs 2021 Cuma Atv yayın akışında ne var?
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:10 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 Atv Ana Haber
19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:30 Akıncı
7 Mayıs 2021 Kanal D Cuma yayın akışında ne var?
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
7 Mayıs 2021 Cuma Star Tv yayın akışında ne var?
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
7 Mayıs 2021 Cuma FOX Tv yayın akışında ne var?
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Bir Aşk İki Hayat
22:30 Son Yaz
7 Mayıs2021 Cuma TRT 1 yayın akışında ne var?
08:00 Mesnevi’den Hikayeler
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Anneler
16:15 Maveraya Yolculuk (altyazılı)
18:00 Ana Haber(canlı)
18:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması iftar Özel
20:30 Payitaht ‘’ Abdülhamit’’
23:45 Maveraya Yolculuk(altyazılı)
7 Mayıs 2021 Cuma TV8 yayın akışında ne var?
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye
20:00 Kırmızı Oda
7 Mayıs 2021 Cuma Show Tv yayın akışında ne var?
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
7 Mayıs 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışında ne var?
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Balıkçının Karısı
09:00 Çobanın İbadeti
10:45 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:20 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:30 Hz. Yusuf
23:20 Tatlı Bela
7 Mayıs 2021 Cuma TRT 2 yayın akışında ne var?
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Bizim Edebiyatımız
05:30 İzler Suretler
05:50 Ahenk
06:00 Opera Dünyası
06:30 Hayat Sanat
07:00 Evliya Çelebi
07:30 Bir Oyundan Fazlası
08:00 Hülya Koçyiğit ile Film Gibi Hayatlar
09:00 Eskici
09:30 Bizim Resmimiz
10:00 Belgesel: Hollywood’un En İyi Film Yönetmenleri
10:30 Anjelika Akbar ile Sesler
11:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of The Brain)
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Günseli Kato ile Miyako’dan Payitahta
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 Bir Zamanlar
16:00 Felsefe Söyleşileri
17:00 Sinema +
17:45 Kısa Bir Ara
18:00 Hayat Sanat
18:30 Geri Dönüşen Sanat
18:45 Türkiye Atlası
18:50 Fotoğraflar
19:00 Karalama Defteri
19:30 Muasır
20:30 Belgesel: Operanın Kalbinde Bir Türk ‘’ Murat Karahan ‘’
21:30 Yabancı Sinema: Avcı (The Hunter)
23:15 Renkler
23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler
7 mayıs 2021 Cuma A2 yayın akışında ne var?
07:30 Kertenkele
09:30 Selena
11:30 Bez Bebek
13:30 Çocuklar Duymasın
15:45 Bez Bebek
18:00 Selena
20:00 Çocuklar Duymasın