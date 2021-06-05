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Bu akşam hangi diziler var? 6 Haziran 2021 Pazar Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

6 Haziran 2021 Pazar günü televizyon ekranlarından sevilen dizilerin izleyicilerle buluşuyor. Dizi severler bu akşam hangi diziler var ve 6 Haziran 2021 Pazar, bugün hangi kanalda hangi dizi var sorusunu araştırıyor. Menajerimi Ara, Kefaret ve Teşkilat gibi sevilen dizilerin yanı sıra birbirinden değerler yapımların ekranlara geldiği Pazar akşamı TV yayın akışı tam listesini haberimizde bulabilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 09:45
Bu akşam hangi diziler var? 6 Haziran 2021 Pazar Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
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Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.

6 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı

Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.

İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.

6 Haziran 2021 Pazar hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 6 Haziran 2021 Pazar ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?

6 Haziran 2021 Pazar günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Pazar akşamı Kanal 7 ekranlarında Yemin dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarında Kefaret, TRT 1 ekranlarından Teşkilat, Star TV ekranlarında Menajerimi Ara dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

2021 Pazar günü hangi kanalda hangi dizi var?

Fox TV: Kefaret - 20:00

Kanal 7: Yemin– 20:00

TRT 1: Teşkilat – 20:00

Star TV: Menajerimi Ara – 20:00

6 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar

06:00 YENİ GELİN

08:00 JACK VE FASULYE SIRIĞI

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

13:00 BİR ŞANSIM OLSA

14:30 SON HIÇKIRIK

16:15 SENEDE BİR GÜN

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 YEDİ BELA HÜSNÜ

22:00 GÜLEN GÖZLER

00:15 GÖREMİZ TATİL

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar

04:00 İMPARATORİÇE Kİ

06:00 YEŞİL DENİZ

08:45 DİRİLİŞ ERTUĞRUL

11:50 ENİNE BOYUNA

13:00 YERLİ BELGESEL

14:10 BİR ZAMANLAR KIBRIS

17:10 TOZKOPARAN İSKENDER

19:00 ANA HABER

20:00 TEŞKİLAT

00:15 YERLİ DİZİ

ATV YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar

07:30 ATV' DE HAFTA SONU

10:00 NİHAT HATİPOĞLU

11:45 DİZİ TV

12:35 MARAŞLI

15:45 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

00:20 SİNEMA

03:00 EDHO

05:00 KURULUŞ OSMAN

KANAL D YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar

06:30 GENİŞ AİLE

08:30 KONUŞTUKÇA

09:45 MAGAZİN D PAZAR

12:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA

13:00 BALÇİÇEK İLE SOHBETE GELDİK

14:00 YERLİ DİZİ

16:30 YERLİ DİZİ

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

23:45 YERLİ DİZİ

03:15 5N1K

FOX TV YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar

08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT

11:15 KADININ ESER

12:15 BAY YANLIŞ

13:30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ

15:30 KEFARET

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE ANA HABER

20:00 KEFARET

00:15 SON YAZ

02:45 SAVAŞÇI

04:45 MASUMİYET

06:00 AŞK YENİDEN

STAR TV YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar

07:00 MEDCEZİR

10:00 YERLİ DİZİ

12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA

13:00 YERLİ DİZİ

16:00 YERLİ DİZİ

18:45 STAR HABER

20:00 MENAJERİMİ ARA

00:30 YERLİ DİZİ

05:00 TÜRK MÜZİĞİ / TKR

TV 8 YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar

06:30 OYNAT BAKALIM

08:30 ÇOOK YAŞA

09:45 ON YAŞ GENÇ

10:30 SÜPER 1 TAKIM

13:15 KIRMIZI ODA

16:45 MUTLULUK ZAMANI

20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 6 Haziran 2021 Pazar

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 AMAN DOKTOR 2

09:50 MUHABBET KAPISI

11:50 BAŞKENT KULİSİ

12:45 TATLI BELA

15:00 DÜNYAYI GEZİYORUM

16:00 MASUM

18:00 HAFTA SONU HABERLERİ

19:00 YEMİN [YENİ BÖLÜM]

22:20 SENSİZ OLMAZ

00:20 KARAHİSAR KALESİ

01:45 AH KALBİM

 


Son Güncelleme: 05.06.2021 09:45
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