Bu akşam hangi diziler var? 5 Haziran 2021 Cumartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.
5 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı
Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.
İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.
5 Haziran 2021 Cumartesi hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?
Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?
5 Haziran Cumartesi günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Cumartesi akşamı Kanal 7 ekranlarında Yemin dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarında Savaşçı, Show TV ekranlarından Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
2021 Cumartesi günü hangi kanalda hangi dizi var?
ATV: Kardeşlerim- 20:30
Fox TV: Savaşçı - 20:00
Kanal 7: Yemin– 20:00
5 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi
06:15 YENİ GELİN
10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ
13:00 BİR ŞANSIM OLSA
14:30 FERYAT
16:15 EMİNE
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
00:30 SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN
TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi
03:45 İMPARATORİÇE Kİ
05:45 YEŞİL DENİZ
08:25 MASUMLAR APARTMANI
11:40 ANNELER STÜDYO
13:30 GÖNÜL DAĞI
17:30 TOZKOPARAN İSKENDER
19:00 ANA HABER
20:00 TOZKOPARAN İSKENDER
21:45 EŞKIYA
00:15 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ
01:30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ ARTI
ATV YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi
07:30 ATV' DE HAFTASONU
10:00 SİNEMA
12:00 BOZKIR ASLANI CELALEDDİN
15:30 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KARDEŞLERİM
00:20 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KANAL D YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi
06:30 GENİŞ AİLE
08:15 SET EKSTRA
08:30 KONUŞTUKÇA
09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ
13:00 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI
14:00 YERLİ DİZİ
16:30 YERLİ DİZİ
18:45 KANAL D ANA HABER
22:00 OSMANLI: BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ
FOX TV YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi
08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT
11:15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
12:15 KAMERA ARKASI
13:00 BİR SU HİKAYESİ
13:45 SON YAZ
16:45 SEN ÇAL KAPIMI
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE ANA HABER
20:00 SAVAŞÇI
00:15 KEFARET
STAR TV YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi
07:00 MEDCEZİR
10:00 BURCU İLE HAFTA SONU
12:00 YERLİ DİZİ
14:00 YERLİ DİZİ
16:30 YERLİ DİZİ
18:45 STAR HABER
20:00 İBO SHOW
00:30 YERLİ DİZİ
TV 8 YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi
07:00 OYNAT BAKALIM
08:30 ÇOOK YAŞA
09:45 MUTFAKTA TÜREV VAR
10:30 SÜPER 1 TAKIM
10:45 SURVIVOR PANORAMA
13:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
15:45 KIRMIZI ODA
20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
00:15 SURVIVOR EKSTRA
01:30 EMRE DORMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 AMAN DOKTOR
09:50 NURSAÇAN’LA SOHBETLER
11:20 GÜNDÜZ GECE
13:00 TATLI BELA
15:00 DÜNYANIN TADI
16:00 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]
19:00 YEMİN
19:40 YEMİN / YENİ BÖLÜM
22:20 SENSİZ OLMAZ
00:20 GECE GÜNDÜZ
01:45 AH KALBİM