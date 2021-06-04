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Bu akşam hangi diziler var? 5 Haziran 2021 Cumartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

5 Haziran Cumartesi günü televizyon ekranlarından sevilen dizilerin izleyicilerle buluşuyor. Dizi severler bu akşam hangi diziler var ve 5 Haziran 2021 Cumartesi, bugün hangi kanalda hangi dizi var sorusunu araştırıyor. Kardeşlerim, Yemin, Savaşçı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi sevilen dizilerin yanı sıra birbirinden değerli yapımların ekranlara geldiği Cumartesi akşamı TV yayın akışı tam listesini haberimizde bulabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 09:43
Bu akşam hangi diziler var? 5 Haziran 2021 Cumartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
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Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.

5 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı

Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.

İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.

5 Haziran 2021 Cumartesi hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?

5 Haziran Cumartesi günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Cumartesi akşamı Kanal 7 ekranlarında Yemin dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarında Savaşçı, Show TV ekranlarından Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

2021 Cumartesi günü hangi kanalda hangi dizi var?

ATV: Kardeşlerim- 20:30

Fox TV: Savaşçı - 20:00

Kanal 7: Yemin– 20:00

5 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi

06:15 YENİ GELİN

10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ

13:00 BİR ŞANSIM OLSA

14:30 FERYAT

16:15 EMİNE

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

00:30 SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN

TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi

03:45 İMPARATORİÇE Kİ

05:45 YEŞİL DENİZ

08:25 MASUMLAR APARTMANI

11:40 ANNELER STÜDYO

13:30 GÖNÜL DAĞI

17:30 TOZKOPARAN İSKENDER

19:00 ANA HABER

20:00 TOZKOPARAN İSKENDER

21:45 EŞKIYA

00:15 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ

01:30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ ARTI

ATV YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi

07:30 ATV' DE HAFTASONU

10:00 SİNEMA

12:00 BOZKIR ASLANI CELALEDDİN

15:30 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KARDEŞLERİM

00:20 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

KANAL D YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi

06:30 GENİŞ AİLE

08:15 SET EKSTRA

08:30 KONUŞTUKÇA

09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ

13:00 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI

14:00 YERLİ DİZİ

16:30 YERLİ DİZİ

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA

22:00 OSMANLI: BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ

FOX TV YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi

08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT

11:15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA

12:15 KAMERA ARKASI

13:00 BİR SU HİKAYESİ

13:45 SON YAZ

16:45 SEN ÇAL KAPIMI

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE ANA HABER

20:00 SAVAŞÇI

00:15 KEFARET

STAR TV YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi

07:00 MEDCEZİR

10:00 BURCU İLE HAFTA SONU

12:00 YERLİ DİZİ

14:00 YERLİ DİZİ

16:30 YERLİ DİZİ

18:45 STAR HABER

20:00 İBO SHOW

00:30 YERLİ DİZİ

TV 8 YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi

07:00 OYNAT BAKALIM

08:30 ÇOOK YAŞA

09:45 MUTFAKTA TÜREV VAR

10:30 SÜPER 1 TAKIM

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

15:45 KIRMIZI ODA

20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

00:15 SURVIVOR EKSTRA

01:30 EMRE DORMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 5 Haziran 2021 Cumartesi

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 AMAN DOKTOR

09:50 NURSAÇAN’LA SOHBETLER

11:20 GÜNDÜZ GECE

13:00 TATLI BELA

15:00 DÜNYANIN TADI

16:00 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

19:00 YEMİN

19:40 YEMİN / YENİ BÖLÜM

22:20 SENSİZ OLMAZ

00:20 GECE GÜNDÜZ

01:45 AH KALBİM

 


Son Güncelleme: 04.06.2021 09:43
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