Bu akşam hangi diziler var? 4 Mayıs 2021 Salı - Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

4 Mayıs 2021 Salı akşamı TRT 1, ATV, Kanal D, Fox TV, Show TV ve Star TV’nin yayın akışlarında dizilerin yeni bölümleri bulunuyor. Bugün ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D’de Hekimoğlu, Star TV’de Sefirin Kızı, Show TV’de Hababam Sınıfı Tatilde, Kanal 7’de Emanet, Fox TV’de Baraj, TRT1’de Masumlar Apartmanı, A2’de Çocuklar Duymasın, TV8’de ise Survivor 2021’in yeni bölümü ekrana gelecek.
4 Mayıs 2021 Salı kanalların yayın akışı
ATV 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
KANAL D 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı
07:00 Camdaki Kız
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
FOX TV 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj
23.45 Masumiyet
TRT 1 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Bir Yusuf Masalı
08:00 Mesnevi'den Hikayeler
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Anneler
16:10 Mavera (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
23:45 Mavera (Altyazılı)
TV8 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021
Show TV 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Çöpçüler Kralı
Kanal 7 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Adana'ya Bir Kız Geçti Gördün mü?
09:00 Çil Horoz
10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:20 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
18:50 İftar Saati
20:00 Emanet
21:30 Hz. Yusuf
23:20 Tatlı Bela
TRT 2 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Bir Oyundan Fazlası
05:30 Dünya Müzik Gelenekleri
05:50 Fotoğraflar
06:00 Bir Resim Bir Hikaye
06:30 Hayat Sanat
07:00 Bizim Edebiyatımız
07:30 Geziyorum
08:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
09:00 Eskici
09:30 Bizim Resmimiz
10:00 Evliya Çelebi
10:30 Kısa Bir Ara
11:00 Belgesel : Sayılar ( Numbers )
11:45 Dünya Müzik Gelenekleri
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 İhmal Edilebilir Nasihatler
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 Bir Zamanlar
16:00 Mim
17:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
17:30 Anjelika Akbar İle Sesler
18:00 Hayat Sanat
18:30 Eskici
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30 Tarihin Ruhu
20:00 Düşüncenin Seyir Defteri
21:00 Yabancı Sinema: Kirazın Tadı (Taste Of Cherry)
22:40 Geri Dönüşen Sanat
23:00 Tarih Söyleşileri
00:45 Hayat Sanat
01:15 Yabancı Sinema: Kirazın Tadı (Taste Of Cherry)
03:00 Tarih Söyleşileri
04:45 Murat Boncuk'la Atölye
TRT Haber 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı
06:00 Haber 06 (Canlı)
06:55 Hava Durumu
07:00 TRT HABER'de Dün Bugün (Canlı)
09:30 Ekonomi 7/24 (Canlı)
09:50 Lafın Gelişi
09:55 Hava Durumu
10:00 Satır Başı (Canlı)
10:35 Dünya Gündemi (Canlı)
10:45 Spor (Canlı)
10:50 TRT Arşiv'den
10:55 Hava Durumu
11:00 Satır Başı (Canlı)
11:40 İşitme Engelliler Haber Bülteni (Canlı)
11:55 Hava Durumu
12:00 Satır Başı (Canlı)
12:45 Kalkınma Ajandası
12:55 Hava Durumu
13:00 Öğle Ana Haber (Canlı)
13:45 Piyasa Raporu (Canlı)
13:50 Web Haber
13:55 Hava Durumu
14:00 Haber Ajandası (Canlı)
14:45 Spor (Canlı)
14:55 Hava Durumu
15:00 Haber Ajandası (Canlı)
15:50 Lafın Gelişi
15:55 Hava Durumu
16:00 Günün İçinden (Canlı)
16:50 TRT Arşiv'den
16:55 Hava Durumu
17:00 Günün İçinden (Canlı)
17:50 Web Haber
17:55 Hava Durumu
18:00 Sıcak Haber (Canlı)
18:50 Piyasa Raporu (Canlı)
18:55 Hava Durumu
19:00 Sıcak Haber (Canlı)
19:49 Hava Durumu
19:53 Ana Habere Doğru
19:58 Ana Haber 20 (Canlı)
20:10 İstanbul İçin İftar Vakti
20:13 Ana Haber 20 (Canlı)
20:55 Hava Durumu
21:00 Birinci Sayfa (Canlı)
22:55 Hava Durumu
23:00 Gece Bakışı (Canlı)
00:55 Hava Durumu
01:00 Gün Sonu (Canlı)
02:50 Web Haber
02:55Hava Durumu
03:00 Haber 03 (Canlı)
03:35 Memleketten Haber Var
03:45 Kalkınma Ajandası
03:55 Hava Durumu
04:00 Haber 04 (Canlı)
04:09 İstanbul İçin İmsak Vakti
04:14 Haber 04 (Canlı)
04:55 Hava Durumu
05:00 Haber 05 (Canlı)
05:50 TRT Arşiv'den
05:55 Hava Durumu
a2 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı
07: 30 Kertenkele
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
15: 45 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın