Bu akşam hangi diziler var? 4 Mayıs 2021 Salı - Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

4 Mayıs 2021 Salı akşamı TRT 1, ATV, Kanal D, Fox TV, Show TV ve Star TV’nin yayın akışlarında dizilerin yeni bölümleri bulunuyor. Bugün ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D’de Hekimoğlu, Star TV’de Sefirin Kızı, Show TV’de Hababam Sınıfı Tatilde, Kanal 7’de Emanet, Fox TV’de Baraj, TRT1’de Masumlar Apartmanı, A2’de Çocuklar Duymasın, TV8’de ise Survivor 2021’in yeni bölümü ekrana gelecek.

4 Mayıs 2021 Salı kanalların yayın akışı

ATV 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı

07:00 Camdaki Kız

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

FOX TV 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

23.45 Masumiyet

TRT 1 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Bir Yusuf Masalı

08:00 Mesnevi'den Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Anneler

16:10 Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

23:45 Mavera (Altyazılı)

TV8 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

Show TV 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Çöpçüler Kralı

Kanal 7 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Adana'ya Bir Kız Geçti Gördün mü?

09:00 Çil Horoz

10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:50 İftar Saati

20:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 Tatlı Bela

TRT 2 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Bir Oyundan Fazlası

05:30 Dünya Müzik Gelenekleri

05:50 Fotoğraflar

06:00 Bir Resim Bir Hikaye

06:30 Hayat Sanat

07:00 Bizim Edebiyatımız

07:30 Geziyorum

08:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

09:00 Eskici

09:30 Bizim Resmimiz

10:00 Evliya Çelebi

10:30 Kısa Bir Ara

10:50 Randevu

11:00 Belgesel : Sayılar ( Numbers )

11:45 Dünya Müzik Gelenekleri

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 İhmal Edilebilir Nasihatler

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 Bir Zamanlar

16:00 Mim

17:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

17:30 Anjelika Akbar İle Sesler

18:00 Hayat Sanat

18:30 Eskici

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Tarihin Ruhu

20:00 Düşüncenin Seyir Defteri

21:00 Yabancı Sinema: Kirazın Tadı (Taste Of Cherry)

22:40 Geri Dönüşen Sanat

23:00 Tarih Söyleşileri

00:45 Hayat Sanat

01:15 Yabancı Sinema: Kirazın Tadı (Taste Of Cherry)

03:00 Tarih Söyleşileri

04:45 Murat Boncuk'la Atölye

TRT Haber 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı

06:00 Haber 06 (Canlı)

06:55 Hava Durumu

07:00 TRT HABER'de Dün Bugün (Canlı)

09:30 Ekonomi 7/24 (Canlı)

09:50 Lafın Gelişi

09:55 Hava Durumu

10:00 Satır Başı (Canlı)

10:35 Dünya Gündemi (Canlı)

10:45 Spor (Canlı)

10:50 TRT Arşiv'den

10:55 Hava Durumu

11:00 Satır Başı (Canlı)

11:40 İşitme Engelliler Haber Bülteni (Canlı)

11:55 Hava Durumu

12:00 Satır Başı (Canlı)

12:45 Kalkınma Ajandası

12:55 Hava Durumu

13:00 Öğle Ana Haber (Canlı)

13:45 Piyasa Raporu (Canlı)

13:50 Web Haber

13:55 Hava Durumu

14:00 Haber Ajandası (Canlı)

14:45 Spor (Canlı)

14:55 Hava Durumu

15:00 Haber Ajandası (Canlı)

15:50 Lafın Gelişi

15:55 Hava Durumu

16:00 Günün İçinden (Canlı)

16:50 TRT Arşiv'den

16:55 Hava Durumu

17:00 Günün İçinden (Canlı)

17:50 Web Haber

17:55 Hava Durumu

18:00 Sıcak Haber (Canlı)

18:50 Piyasa Raporu (Canlı)

18:55 Hava Durumu

19:00 Sıcak Haber (Canlı)

19:49 Hava Durumu

19:53 Ana Habere Doğru

19:58 Ana Haber 20 (Canlı)

20:10 İstanbul İçin İftar Vakti

20:13 Ana Haber 20 (Canlı)

20:55 Hava Durumu

21:00 Birinci Sayfa (Canlı)

22:55 Hava Durumu

23:00 Gece Bakışı (Canlı)

00:55 Hava Durumu

01:00 Gün Sonu (Canlı)

02:50 Web Haber

02:55Hava Durumu

03:00 Haber 03 (Canlı)

03:35 Memleketten Haber Var

03:45 Kalkınma Ajandası

03:55 Hava Durumu

04:00 Haber 04 (Canlı)

04:09 İstanbul İçin İmsak Vakti

04:14 Haber 04 (Canlı)

04:55 Hava Durumu

05:00 Haber 05 (Canlı)

05:50 TRT Arşiv'den

05:55 Hava Durumu

a2 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı

07: 30 Kertenkele

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

15: 45 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın