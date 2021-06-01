Bu akşam hangi diziler var? 31 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.
31 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı
Haftanın ilk günü olması da TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.
İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.
31 Mayıs 2021 Pazartesi hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?
Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 31 Mayıs 2021 Pazartesi ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?
31 Mayıs Pazartesi günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında Çukur dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Star TV ekranlarından Kağıt Ev, TRT 1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu, Fox TV ekranlarından Yasak Elma, Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
2021 Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi var?
Show TV – Çukur – 20:00
TRT 1 – Uyanış Büyük Selçuklu – 20:00
ATV - Maraşlı – 20:30
Fox TV – Masumiyet– 20:00
Kanal 7 – Emanet – 20:00
Star TV – Kağıt Ev – 20:00
31 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 31 Mayıs 2021 Pazartesi
06:00 ALEV ALEV
10:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
13:00 SEVCAN’LA LEZZET YOLUNDA
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME
18.45 SHOW ANA HABER
20:00 ÇUKUR
00:15 DÜNYALAR ÇARPIYOR
TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 Mayıs 2021 Pazartesi
05:50 VUSLAT
09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
10:15 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
12:00 KALK GİDELİM
14:00EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
17:00 ACEMİ ANNELER
19:00 ANA HABER
20:00 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU
ATV YAYIN AKIŞI 31 Mayıs 2021 Pazartesi
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER
20:00 MARAŞLI
00:20 KURULUŞ OSMAN
03:05 EDHO
KANAL D YAYIN AKIŞI 31 Mayıs 2021 Pazartesi
07:00 SİHİRLİ ANNEM
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?
11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ
16:00 AŞK-I MEMNU
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER
00:15 KIYAMET SİLAHI
FOX TV YAYIN AKIŞI 31 Mayıs 2021 Pazartesi
08:00 ÇALAR SAAT
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ
14:00 TEMİZLİK BENİN İŞİM
16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
20:00 AŞKIM BAHARDI
22:30 İYİ OYUN
STAR TV YAYIN AKIŞI 31 Mayıs 2021 Pazartesi
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 YÜKSEK SOSYETE
11:15 KAÇAK GELİNLER
13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16.15 GÜZEL KÖYLÜ
18.30 STAR HABER
20:00 KAĞIT EV
00:15 MENAJERİMİ ARA
TV 8 YAYIN AKIŞI 31 Mayıs 2021 Pazartesi
06:30 OYNAT BAKALIM
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 SURVİVOR
13:15 DOYA DOYA MODA
17.45 SURVİVOR PANAROMA
20:00 SURVİVOR
00:15 SURVİVOR EKSTRA
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 31 Mayıs 2021 Pazartesi
06:30 KANAL 7'DE SABAH
07:45 TV FİMİ
09:50 NERMİN’İN ENFES MUTFAĞI
12:00 TATLI BELA
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ
19:00 EMANET
21:15 SENSİZ OLMAZ
23:20 ESE İLE KÖSE
01:30 AH KALBİM