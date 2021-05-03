Bu akşam hangi diziler var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi - Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Koronavirüs salgınındaki artıştan dolayı tam kapanmaya geçilen bu dönemde, vatandaşlar televizyon başında daha fazla vakit geçirmeye başladı. Başta diziler olmak üzere birçok programı takip eden vatandaşlar, hangi saatte hangi programın başlayacağını merak ediyor. İntenet üzerinden TV yayın akışlarını araştıran vatandaşlar, programların saatlerini öğrenmek istiyorlar. Birbirinden önemli ve oldukça sevilen yapımların yayınlandığı Pazartesi günü, izleyicileri ekran başına kilitliyor. Özellikle Çukur, Yasak Elma, Maraşlı gibi oldukça izlenen yapımların yer aldığı Pazartesi günü, televizyonda en çok izlenen yapımların yer aldığı gün olarak gözüküyor. Biz de bu haberimizde ATV, Kanal D, Fox TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV gibi kanalların yayın akışına yer verdik. İşte 3 Mayıs Pazartesi günü kanallarda yayınlanacak programlar ve diziler...
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
Kanal D
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00Gelinim Mutfakta
14:45Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi
23:30 Sadakatsiz
Star TV
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
Fox TV
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
20:00 Yasak Elma
TRT 1
05:38İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
TV8
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Survivor
13:45 Doya Doya Moda
17.45 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
SHOW TV
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur