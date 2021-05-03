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Bu akşam hangi diziler var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi - Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Koronavirüs salgınında tam kapanma sürecine geçmemizin ardından vatandaşlar, televizyona daha fazla vakit ayırmaya başladı. Özellikle dizileri takip eden vatandaşlar, hangi kanalda hangi dizinin olacağını internet üzerinden araştırıyor. Biz de bu haberimizde 3 Mayıs Pazartesi gününün TV yayın akışlarına yer verdik. İşte 3 Mayıs Pazartesi günü izleyiciler ile buluşacak diziler...

03 Mayıs 2021 Pazartesi 05:53
Bu akşam hangi diziler var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi - Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
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Koronavirüs salgınındaki artıştan dolayı tam kapanmaya geçilen bu dönemde, vatandaşlar televizyon başında daha fazla vakit geçirmeye başladı. Başta diziler olmak üzere birçok programı takip eden vatandaşlar, hangi saatte hangi programın başlayacağını merak ediyor. İntenet üzerinden TV yayın akışlarını araştıran vatandaşlar, programların saatlerini öğrenmek istiyorlar. Birbirinden önemli ve oldukça sevilen yapımların yayınlandığı Pazartesi günü, izleyicileri ekran başına kilitliyor. Özellikle Çukur, Yasak Elma, Maraşlı gibi oldukça izlenen yapımların yer aldığı Pazartesi günü, televizyonda en çok izlenen yapımların yer aldığı gün olarak gözüküyor. Biz de bu haberimizde ATV, Kanal D, Fox TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV gibi kanalların yayın akışına yer verdik. İşte 3 Mayıs Pazartesi günü kanallarda yayınlanacak programlar ve diziler...

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

Kanal D

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00Gelinim Mutfakta

14:45Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi

23:30 Sadakatsiz

Star TV

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

Fox TV

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

TRT 1

05:38İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Survivor

13:45 Doya Doya Moda

17.45 Survivor Panaroma

20:00 Survivor

SHOW TV

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur




Son Güncelleme: 03.05.2021 05:53
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Anahtar Kelimeler:
TVDiziTV Yayın AkışıTelevizyon
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