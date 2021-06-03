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Bu akşam hangi diziler var? 3 Haziran 2021 Perşembe Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

3 Haziran Perşembe günü televizyon ekranlarından sevilen dizilerin izleyicilerle buluşuyor. Dizi severler bu akşam hangi diziler var ve 3 Haziran 2021 Perşembe, bugün hangi kanalda hangi dizi var sorusunu araştırıyor. Akrep, Alev Alev, Bir Zamanlar Çukurova ve Camdaki Kız gibi sevilen dizilerin yanı sıra birbirinden değerler yapımların ekranlara geldiği Çarşamba akşamı TV yayın akışı tam listesini haberimizde bulabilirsiniz.

03 Haziran 2021 Perşembe 09:25
Bu akşam hangi diziler var? 3 Haziran 2021 Perşembe Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
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Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.

3 Haziran 2021 Perşembe TV yayın akışı

Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.

İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.

3 Haziran 2021 Perşembe hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 3 Haziran 2021 Perşembe ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?

3 Haziran Perşembe günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında Camdaki Kız dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarında Mucize Doktor, TRT 1 ekranlarında Bir Zamanlar Kıbrıs, Show TV ekranlarından Alev Alev, Kanal 7 ekranlarında Emanet dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

2021 Perşembe günü hangi kanalda hangi dizi var?

Star TV: Akrep – 20:00

TRT 1: Bir Zamanlar Kıbrıs - 20:00

ATV: Bir Zamanlar Çukurova- 20:00

Fox TV: Mucize Doktor- 20:00

Kanal 7:Emanet – 19:00

Kanal D: Camdaki Kız – 20:00

3 Haziran 2021 Perşembe TV yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 3 Haziran 2021 Perşembe

06:00 ALEV ALEV

10:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

11:45 BİR ŞANSIM OLSA

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18.45 SHOW ANA HABER

20:00 YOL ARKADAŞIM

22:30 ZAMAN MAKİNESİ 1973

TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 Haziran 2021 Perşembe

05:55 VUSLAT

09:00 DR. HALİT YEREBAKAN HAYATIN RİTMİ

10:15 TÜRKAN HANIM’IN KONAĞI

12:00 KALK GİDELİM

14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

17:00 ANNELER

19:00 ANA HABER (CANLI)

20:00 BİR ZAMANLAR KIBRIS

00:15 TEŞKİLAT

ATV YAYIN AKIŞI 3 Haziran 2021 Perşembe

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER

20:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

00:20 NİHAT HATİPOĞLU

01:30 EDHO

KANAL D YAYIN AKIŞI 3 Haziran 2021 Perşembe

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 CAMDAKİ KIZ

00:15 YERLİ DİZİ

FOX TV YAYIN AKIŞI 3 Haziran 2021 Perşembe

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 DÜNYA AVUCUNDA

14:00 TEMİZLİK BENİN İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20:00 MUCİZE DOKTOR

23:00 YALANCI DAMAT

01:00 SON YAZ

STAR TV YAYIN AKIŞI 3 Haziran 2021 Perşembe

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 YÜKSEK SOSYETE

11:15 KAÇAK GELİNLER

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:20 GÜZEL KÖYLÜ

18.30 STAR HABER

20:00 AKREP

TV 8 YAYIN AKIŞI 3 Haziran 2021 Perşembe

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 KIRMIZI ODA

10:45 SURVİVOR PANORAMA

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 SURVİVOR PANORAMA

20:00 SURVİVOR 2021

00:15 SURVİVOR EKSTRA

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 3 Haziran 2021 Perşembe

06:30 KANAL 7'DE SABAH

07:45 TURNALAR

09:30 MUHABBET KAPISI

12:00 TATLI BELA

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 EMANET

21:15 SENSİZ OLMAZ

23:20 SIR

01:30 AH KALBİM


Son Güncelleme: 03.06.2021 09:25
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