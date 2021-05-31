Bu akşam hangi diziler var? 29 Mayıs 2021 Cumartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste

Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı bir senedir vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiriyoruz. Belli saatler aralığında dünyadaki pek çok ülkede sokağa çıkma kısıtlamayı uygulanıyor. Dolaşım ve virüsün yayılım hızının engellenmesi amacı ile uygulamaya koyulan yasaklardan dolayı pek çok vatandaş vaktinin çoğunu evde TV karşısında geçiriyor.
29 Mayıs 2021 Cumartesi TV yayın akışı
Haftanın ortasında TV karşısında vakit geçirenlerin oranını daha da artırıyor. Aileleri ile ya da tek başlarına sevdiği dizi, yarışma, program veya haber bültenlerini izlemeyi isteyen seyirciler bütün günün TV akışını öğrenmek için araştırma yapıyor.
İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı listesi nasıl?” sorularını araştırıyor.
29 Mayıs 2021 Cumartesi hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?
Pek çok vatandaş bugün hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 29 Mayıs 2021 Cumartesi ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Bugün yeni bölümü yayınlanacak diziler hangileri? Bugün hangi diziler var?
29 Mayıs Cumartesi günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri diziler yayınlanıyor. Cumartesi akşamı Kanal 7 ekranlarında Yemin dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarında Savaşçı, Show TV ekranlarından Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
2021 Cumartesi günü hangi kanalda hangi dizi var?
ATV: Kardeşlerim- 20:30
Fox TV: Savaşçı - 20:00
Kanal 7: Yemin– 20:00
29 Mayıs 2021 Cumartesi TV yayın akışı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 29 Mayıs 2021 Cumartesi
06:15 YENİ GELİN
10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ
13:00 BİR ŞANSIM OLSA
14:30 SULTAN
16:15 KÖŞEYİ DÖNEN ADAM
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
23:30 NİNJA KAPLUMBAĞALAR
TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 Mayıs 2021 Cumartesi
04:50 İMPARATORİÇE Kİ
07:05 YEŞİL DENİZ
09:05 YEDİ NUMARA
10:05 TOZKOPARAN İSKENDER
11:40 ANNELER STÜDYO
13:30 BENİM ADIM MELEK
16:25 TEŞKİLAT
19:00 ANA HABER
20:00 GÖNÜL DAĞI
00:15 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ
01:30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ ARTI
ATV YAYIN AKIŞI 29 Mayıs 2021 Cumartesi
07:30 ATV' DE HAFTASONU
10:00 MALEFİZ
11:55 EDHO
16:30 FANTASTİK CANAVARAR
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KARDEŞLERİM
00:20 HOBBİT 3
03:05 MARAŞLI
05:10 KURULUŞ OSMAN
KANAL D YAYIN AKIŞI 29 Mayıs 2021 Cumartesi
06:30 GENİŞ AİLE
08:15 SET EKSTRA
08:30 KONUŞTUKÇA
09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ
14:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2
15:30 CAMDAKİ KIZ
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 TAKİP: İSTANBUL
22:00 OSMANLI: BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ
FOX TV YAYIN AKIŞI 22 Mayıs 2021 Cumartesi
08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT
11:15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
12:15 KAMERA ARKASI
12:45 SON YAZ
15:45 MUCİZE DOKTOR
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE ANA HABER
20:00 SAVAŞÇI
00:15 KEFARET
STAR TV YAYIN AKIŞI 29 Mayıs 2021 Cumartesi
10:00 BURCU İLE HAFTA SONU
12:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK
14:00 YERLİ DİZİ
16:30 YERLİ DİZİ
18:45 STAR HABER
20:00 İBO SHOW
00:30 YERLİ DİZİ
04:30 GÜZEL KÖYLÜ / TKR
TV 8 YAYIN AKIŞI 29 Mayıs 2021 Cumartesi
07:00 OYNAT BAKALIM
08:30 ÇOOK YAŞA
09:45 MUTFAKTA TÜREV VAR
10:30 SÜPER 1 TAKIM
10:45 SURVIVOR PANORAMA
13:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
15:45 KIRMIZI ODA
20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
00:15 SURVIVOR EKSTRA
01:30 EMRE DORMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 29 Mayıs 2021 Cumartesi
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 KARAYILAN
09:50 NURSAÇAN’LA SOHBETLER
11:20 GÜNDÜZ GECE
13:00 TATLI BELA
15:00 DÜNYANIN TADI
16:00 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]
19:00 YEMİN
19:40 YEMİN / YENİ BÖLÜM
22:20 SENSİZ OLMAZ
00:20 GECE GÜNDÜZ
01:45 AH KALBİM