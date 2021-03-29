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Bu akşam hangi diziler var? 29 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı

Dizi severler haftanın ilk gününde hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. Dizileri merakla takip eden okurlarımız için 29 Mart Pazartesi günü hangi dizilerin olduğunu haberimizde yazdık. İşte detaylar...

29 Mart 2021 Pazartesi 16:13
Bu akşam hangi diziler var? 29 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
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Bugün yayınlanacak diziler

  1. Uyanış Büyük Selçuklu

TRT1’in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu bugün akşam saat 20.00’de izleyici ile buluşacak. 26. bölüm ile izleyici karşısına çıkacak dizinin son bölümünde Tuna, Tapar ile tanışmak için Başulu’nun peşinden gitmişti. İkisinin gizlice görüştüğünü gören Tuna şaşkına döndü. O esnada ise Tapar’ın boğazına hançer dayanıyordu. Bunu gören izleyici hançeri kimin dayadığını merak etti. Öbür yandan Sabbah ise Melikşah’ın Başulu’dan seneler önce sürgün edilmiş bir oğlu olduğunu kanıtlamak için harekete geçti.

  1. Sefirin Kızı

Star TV’nin sevilen dizisi Sefirin Kızı bu akşam saat 20.00’de 46. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin son bölümünde Yahya nikah masasından kalkmıştı ve Halise’nin tutuklanması konağı alt üst etmişti. Sancar, olanların nedenini bulmaya çalışırken bir yandan da Mavi’yi Sedat’tan uzak tutmaya çalışıyordu. Yahya ve Sancar annelerini kurtarmaya çalışırken annelerine karşı tavır almayı da sürdürüyorlardı. Diğer taraftan Mavi ise Melek’in olanlardan etkilenmemesi için ona küçük bir dünya kurmuştu. Bu dünya ise Sancar’ı şaşırtacak.

  1. Yasak Elma

Fox TV’nin en çok izlenen yapımlarından olan Yasak Elma bu akşam saat 20.00’de 104. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin son bölümünde evde çıkan yangının dumanından Çağatay ve Yıldız zehirlenmişti ve komaya girmişti. Bunun yanı sıra Çağatay, Cansu ile evlenerek Yıldız’ın oğlu ile yaşamaya başladı. Cansu, Yıldız’ın oğlu Halit Can’ın annesi olarak yola çıkmıştı. Bunların yanı sıra Şahika ve Zehra’nın şarkıcı çıkmaları herkesi şaşırttı. Çağatay ile Cansu arasındaki kriz ve Yıldız’ın uyanması da işleri değiştirdi. Yıldız, geçmiş yaşantısını kurtarmak adına her şeyi yapacak.

  1. Çukur

Show TV’nin sevilen dizisi Çukur, yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’de 4.sezonun 30. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin son bölümünde Yamaç’ın hamleleri karşısında amca büyük yıkım yaşadı. Bunun üzerine amca, Yamaç’a yardım eden herkesi cezalandırmak için bir şeyler yapmaya karar verdi. Bu olanlar ise Çukur halkının ve Koçovalı ailesinin taşlarını yerinden oynatacak. Diğer taraftan ise Yamaç ve Efsun’un arasında yaşananlar izleyiciyi heyecanlandırıyor. Akın’ın gizemli halleri ise izleyiciyi daha da meraklandırıyor. Bunların yanı sıra Yamaç ve amcanın arasında olanlar, Vartolu ve Yamaç’ı karşı karşıya getirecek. İzleyenler olanları merak ediyor.

Dizilerin saatlerini ve yayınlanacağı bölümleri paylaştık.  



Son Güncelleme: 29.03.2021 16:13
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